Mann aus Psychiatrie ist weiter auf der Flucht

Noch keine heiße Spur hat die Polizei auf der Suche nach einem 33-Jährigen, der am Samstag aus dem Ravensburger Zentrum für Psychiatrie geflohen ist.

Die Fahndung laufe weiter, es gebe aber keine neuen Erkenntnisse, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Stuttgart auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Die Stuttgarter Polizei betreut den Fall federführend, weil der 33-Jährige vor dem dortigen Landgericht verurteilt worden war.

Unklarheit über möglichen Aufenthaltsort

Ob sich der Flüchtige auf den Weg nach Stuttgart machte oder sich weiter im Raum Ravensburg aufhält, konnte die Polizei am Montag nicht sagen. Zuletzt war er am Samstag in der Grüner-Turm-Straße gesehen worden. Der Mann war seit März wegen Körperverletzungsdelikten in der psychatrischen Einrichtung untergebracht. Am Samstagnachmittag floh er bei einem begleiteten Ausgang zu Fuß.

Die Polizei beschreibt den 33-Jährigen so: Der Flüchtige ist 180 Zentimeter groß und hat dunkelbraune lockige Haare, die er zu einem Dutt zusammengebunden hat. Auf der linken Wange hat er eine Narbe, die bis zum linken Ohr reicht. Zum Zeitpunkt seiner Flucht trug er eine dunkelblaue Jeanshose, eine dunkelgrüne Jacke und Schuhe der Marke Adidas. Er spricht gebrochen deutsch.

Weiter werden Zeugen gesucht

Zeugen, die den 33-Jährigen gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei in Stuttgart oder unter der Rufnummer 0751/8033333 bei der Polizei in Ravensburg zu melden.