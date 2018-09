Wegen Körperverletzung wird ein 60-jähriger Mann angezeigt, der am Montagabend gegen 21.50 Uhr in der Georgstraße in Ravensburg einem 23-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat. Nach Angaben der Polizei, schrie der Mann aus bislang unbekannten Gründen den Geschädigten und seine Begleiterin an und folgte diesen, als sie dem Mann aus dem Weg gehen wollten, bis zur Ampel. Dort stieß der stark alkoholisierte Mann die Begleiterin auf den Boden und schlug dem Geschädigten ins Gesicht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.