Mann am Kopf verletzt – Polizei sucht Zeugen

Ein am Kopf verletzter 19-Jähriger wandte sich am Samstagmorgen um 7.20 Uhr an einen Passanten, mit der Bitte, die Polizei zu verständigen – was dieser auch tat. Der alkoholisierte Mann soll zuvor nach eigenen Angaben von vier Männern zwischen 6 Uhr und 6.50 Uhr im Bahnhofsbereich geschlagen worden sein. Der 19-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in das Elisabethenkrankenhaus gebracht, wie es im Polizeibericht heißt. Zur Klärung des Sachverhalts werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-0, zu melden.