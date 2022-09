Mangel an Kohlensäure: Ravensburger Safthersteller schränkt Produktion ein

Kohlensäure ist in Deutschland aktuell nur schwer zu bekommen. Die Produktion ist aufgrund steigender Energiepreise äußerst angespannt. Das bekommen auch Getränkehersteller in der Region zu spüren.

Während die Vorräte der Brauerei Leibinger vorerst ausreichen, kann der Safthersteller Schlenkerhof keine Schorlen mehr abfüllen. Weitere Brauereien können Engpässe in der Zukunft nicht ausschließen.

Lage seit Mai angespannt

„Die Versorgungslage für Kohlenstoffdioxid ist bereits seit Mai angespannt“, teilt die Brauerei Leibinger in Ravensburg auf Anfrage mit. Das Unternehmen benötigt Kohlenstoffdioxid (CO₂) an zwei Stellen in der Produktion: zum Spülen vor der Abfüllung des Bieres und relativ viel CO₂ bei der Herstellung von Radler.

Ein Großteil des CO₂ auf dem Markt entsteht als Nebenprodukt bei der Herstellung von Düngemittel. Doch viele Düngerhersteller haben ihre Produktion wegen der stark gestiegenen Gaspreise runtergefahren oder sogar komplett eingestellt. „Deshalb leben die CO₂-Lieferanten derzeit versorgungstechnisch von der Hand in den Mund“, so Leibinger weiter. Die Brauerei hat derzeit noch keine Probleme mit Engpässen: „Wir können derzeit noch von unserem Bestand zehren und die Lager mit unseren Bieren sind gut gefüllt.“

„Da wir in den letzten Jahren bereits auf ein Miettank-System mit automatischer Nachbestellung umgestellt haben, ermöglicht uns das in der jetzigen Situation eine höhere Liefersicherheit“, schreibt Leibinger.

Neue Lieferanten schwer zu bekommen

Anders sieht es auf dem Schlenkerhof in Ravensburg aus: „Unsere Vorräte an Kohlensäure sind aufgebraucht“, teilt Geschäftsführer Willi Jehle mit. Der Fruchtsafthersteller kann nahezu die Hälfte seines Sortiments nicht mehr abfüllen. Betroffen sind die hauseigenen Schorlen, Limos und auch Most. „Daher können wir vorerst nur noch Fruchtsäfte abfüllen.“

Der bisherige Stammlieferant von Kohlensäure habe die Liefervereinbarung bis auf Weiteres ausgesetzt, sagt Geschäftsführer Jehle. Alternative Lieferanten seien derzeit nicht zu bekommen. „Neukunden erhalten in der aktuellen Situation nicht einmal Angebote, da die Lieferanten händeringend versuchen, ihre bestehenden Lieferverpflichtungen der Stammkunden irgendwie zu gewährleisten“, erklärt Jehle. Ein Ende der Mangellage kann er noch nicht absehen.

Juniorchef Johannes, Vater Hans und Bruder Franz Stolz (von links) an der Auslieferungsrampe des Direktverkaufs der Isnyer Familienbrauerei. (Foto: Archiv: Tobias Schumacher)

Auch die Isnyer Familienbrauerei Stolz bekommt den Mangel an Kohlensäure zu spüren. „Wir haben letzte Woche eine neue Bestellung aufgegeben. Einen Liefertermin haben wir dafür aber nicht“, sagt Franz Stolz. Vonseiten des Lieferanten habe es bereits Ende August die Information gegeben, dass Lieferungen wegen „höherer Gewalt“ derzeit nicht möglich seien.

Die Kohlensäure-Vorräte der Isnyer Brauerei halten nach Angaben von Stolz noch „ein bis zwei Wochen“. Zumindest die Zeit der Sommerfeste sei nun erst einmal vorüber, weshalb der Bedarf an größeren Mengen Bier oder Limonade nicht mehr ganz so hoch sei.

Sollte es in den kommenden Tagen keine positiven Nachrichten der Lieferanten geben, werde die Brauerei Stolz vermutlich ihren Restbestand an Kohlensäure ausschließlich für das Bier verwenden. Alkoholfreie Getränke könnten dann vorerst nicht mehr produziert werden. „So kann es auf Dauer nicht weitergehen“, ist sich Franz Stolz sicher.

Brauereien haben vorgesorgt

Bei Meckatzer in Heimenkirch hat man Vorsorge getroffen. Michael Weiß, geschäftsführender Gesellschafter, freut sich, dass die Brauerei bei der Modernisierung 2020 einen Tank für Kohlensäure hat installieren lassen, der regelmäßig befüllt wird. Daher geht man bei Meckatzer davon aus, dass auch künftig ausreichend Kohlensäure zur Verfügung steht.

„Bei all den Unsicherheiten stellt sich jetzt immer die Frage: Wie ist man vorher mit seinen Partnern und Lieferanten umgegangen? Wir haben nicht immer auf den letzten Cent geschaut, sondern auf eine faire Partnerschaft. Das zahlt sich jetzt aus“, sagt Weiß.

Der Brauerei Farny in Kißlegg geht es ähnlich wie Meckatzer. Die Kohlensäure kommt von einem Lieferanten, der sie aus Biogas herstellt. „Als langjährige Kunden werden wir da bevorzugt beliefert“, freut sich Geschäftsführer Elmar Bentele und sieht für das Unternehmen daher keine Kohlensäure-Knappheit.

Auch CO₂ für den Weiterverkauf betroffen

Bei Königsegger Walderbräu betrifft der Kohlensäure-Mangel aktuell vor allem die Gasflaschen-Ware. Wirte bestellen neben Bier auch Kohlensäure, da man ohne dieser kein Fass zapfen kann. Nach Angaben von Produktionsleiter Manuel Baumeister sei CO₂ in der Flasche für den Weiterverkauf an Festbetreiber und die Gastronomie nur schwer zu bekommen.

Die großen CO₂-Tanks für die Bier- und Limoproduktion sind bei Walderbräu noch nicht leer. „Wenn wir weiter abfüllen wie bisher, könnte das in den nächsten zwei Wochen passieren“, schätzt Baumeister. Der Lieferant habe die Brauerei schon dazu aufgerufen, den Verbrauch zu reduzieren. Doch CO₂-Sparen geht nicht, so Baumeister weiter. „Ich kann in die Limo nicht weniger CO₂ füllen, sonst beklagt sich der Kunde.“

Die Brauerei Härle hat derzeit noch Kohlensäure auf Lager. (Foto: Archiv: Felix Kästle)

„Wir haben aktuell noch kein Problem“, sagt Gottfried Härle, Chef der gleichnamigen Brauerei aus Leutkirch. Trotzdem sei die Situation angespannt. „Man kann nichts ausschließen.“ Härle ist froh darüber, dass seine Brauerei über einen relativ großen Lagertank mit Kohlensäure verfüge. „Der reicht ungefähr für einen Monat.“

Insgesamt gibt es nach Angaben von Härle nur wenige Kohlensäure-Hersteller. Und es sei schwer zu überblicken, wer derzeit wie viel produzieren könne. Weil sich die Kohlensäure nicht ersetzen lasse, wünscht sich der Brauerei-Chef, dass von politischer Seite eingegriffen und die Produktion sichergestellt wird.