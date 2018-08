„Man lebt mit zwei Seelen, und man wird auch sterben mit zwei Seelen“

Eine Ausstellung über die Geschichte der Gastarbeiter in Ravensburg gibt es im Herbst im Museum Humpisquartier zu sehen. Dabei werden auch 30 Zeitzeugenporträts zu sehen sein. Die „Schwäbische Zeitung“ veröffentlicht vier Porträts vorab in loser Folge.

Andjelija Brumme-Živanov kam am 28. Oktober 1972 nach Deutschland. Die Verkäuferin, die heute freiberuflich in Weingarten tätig ist, wurde 1954 in Bela Crkva, Jugoslawien (heute Serbien), geboren. Sie ist verheiratet und hat ein Kind.

Brumme-Živanov folgte als 18-Jährige ihrem Verlobten nach Deutschland. Trotz guter Chancen in ihrem Heimatland nutzte sie die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Schnell erlernte sie die Sprache – so gut, dass sie als Verkäuferin arbeiten konnte, bis heute. Unterstützung fand sie dabei auch in ihrem Vorgesetzten, der sie förderte. Die Pflege der Traditionen und der Kontakt zu Landsleuten waren ihr dabei immer wichtig. Deswegen engagierte sie sich als Vorsitzende im jugoslawischen Verein Polet. Durch ihre guten Sprachkenntnisse konnte sie zudem vielen als Dolmetscherin helfen. Im Gegensatz zu vielen wollte sie sich aber auch eine Existenz in Deutschland aufbauen, nicht nur sparen und in der Heimat bauen. Trotzdem besucht sie regelmäßig ihr Heimatland.

Abreise: „Meine Mama hat Bescheid gewusst und meine Oma, die haben mich auch verabschiedet in der Nacht mit Kartons, Teller und Gläser und was man so alles fürs Erste braucht. Aber mein Vater, der durfte das natürlich nicht wissen. Jahrelang hat er sich von mir abgewandt, wollte nicht wissen, dass er eine Tochter hat, die zu den Deutschen gegangen ist, um dort zu arbeiten, zum Feind.“

Ankunft in Ravensburg: „Ich habe damals ein bisschen innegehalten und mir selber etwas geschworen, ‚Jetzt bist du da, jetzt mach was draus. Mach aus dir was, sonst könntest du eigentlich grad umdrehen und wieder zurückgehen‘. Und das habe ich gehalten.“

Sprache: „Die Sprache ging mir von der Hand, bereits nach zwei Jahren habe ich fließend Deutsch gesprochen, natürlich nicht mit einem Wortschatz wie heute, aber damals hat das gereicht, in Schrift und in der Sprache. Es schleichen sich schon manchmal Fehler ein, so ist es nicht, aber man findet das zum Teil ganz sympathisch, meinen ausländischen Slang.“

Identität: „Ich bin einfach der Meinung, dass man seine eigene Identität nicht verweigern soll, man ist das, was man ist. Ich fühlte mich aber die ganze Zeit bis heute nicht als Gast in diesem Land oder als Gastarbeiterin, sondern dadurch, dass ich einiges oder vieles erreicht habe, fühlte ich mich anerkannt und bestätigt, und so habe ich mich auch verhalten. Ich habe schnell begriffen, dass man ohne Sprache nichts erreichen kann, und darum war ich bemüht, die Sprache zu beherrschen, sodass ich alles, was ich für mich gebraucht habe und für meine Familie, selber erledigen konnte.“

Besuch aus Jugoslawien: „Meine Mama kam in Ulm an mit dem Zug, mit 14 Paketen. Sie hat gemeint, das Kind verhungert in Deutschland. Selbst gemachtes Zeug, da hat sie nächteweise gebacken und nächteweise Zeug eingelegt und das alles eingepackt, und mein Vater hat einen Kollaps gekriegt, als er gesehen hat, mit wie viel Paketen sie nach Deutschland will. Aber es ist ja nicht so, dass man keine Sehnsucht hatte nach Mama, ihre Kuchen oder Strudel oder manche Sachen, was man so von Kind auf gewohnt war. Danach hat man immer Sehnsucht, heute noch lass ich mir immer Zeug schicken von da unten. Das ist halt dieses Stück Heimat, das man immer noch in sich trägt, und das will man auch spüren. Nicht nur in der Seele, sondern auch mit dem Gaumen.“

Mentalität: „Uns liegen die Emotionen in den Augen, in den Gesichtszügen, im Weinen, im Schreien, im Lachen. Wir sind einfach kein Volk, das seine Emotionen unterdrückt. Das war für mich total fremd hier, das war ein Punkt in Deutschland, dass Menschen nicht richtig Emotionen zeigen können. Nicht aus sich raus können oder die Emotionen rausschreien. Wenn es mir danach ist, zum Trauern, dann schrei ich, dann weine ich hörbar, nicht so in mich hinein, das war für mich immer ein Problem.“

Letzte Ruhestätte: „Je älter man wird, desto mehr kommt der Gedanke auf, ‚Hier lebst du, hier hast du deine Existenz, hier arbeitest du, hier wirst du wahrscheinlich auch sterben, aber wo werden deine Knochen begraben? In der Heimat, in Muttererde oder hier?‘“

Zerrissenheit: „Man fühlte sich immer fremd, dann im eigenen Heimatland, und man fühlte sich hier auch fremd. Hier wurde man ja Ausländer benannt und dort waren wir ‚Jugoschwaben‘. Am Anfang hat man mit zwei Seelen gelebt, man lebt mit zwei Seelen und man wird auch sterben mit zwei Seelen, es ist nicht anders möglich.“

Deutschland: „Man sollte diesem Land eigentlich auch unheimlich dankbar sein. Dass man einfach gesagt hat, diese Menschen leben hier, aber trotzdem sollen sie auch ihre Kultur, ihre Traditionen pflegen können, das sollten sie nicht vergessen und uns auch vermitteln. Diese Bereicherung durch Küche und durch Spezialitäten ist einfach mehr, und das verbindet die Menschen, also gutes Essen, Musik, Miteinandersein.“

Heimat: „Ich habe hier mein Zuhause, meine Existenz, aber meine Heimat ist Jugoslawien nach wie vor. Ich sag es mit Absicht so, denn ich bin der Meinung, man hat dieses Land nicht versetzt. Es steht immer noch auf dem gleichen Platz, nur wurde es geteilt. Aber in meinem Herzen und in meiner Seele bin ich immer noch das, was ich bin und als was ich gekommen bin. So pflege ich das auch, wir feiern zu Hause alles doppelt.“