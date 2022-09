„Mama Superstar“ erzählt die Geschichten von Migrantenmüttern

Melisa und Manik sind mit „Mama Superstar“ am Mittwoch, 28. September, um 20 Uhr in der Ravensburger Zehntscheuer zu Gast. Der Abend findet in Kooperation mit den WIN Wochen der Stadt statt. Karten gibt es nur an Abendkasse und sie kosten fünf Euro. Saalöffnung ist um 19 Uhr. Das Buch „Mama Superstar“ besteht aus inspirierenden Geschichten von elf Migrantenmüttern, die in Deutschland leben. Einige der wahren Geschichten stellt das Autorinnenduo Melisa und Manik in der Zehntscheuer vor. Sie führen die Leserinnen und Leser in das vom Krieg zerstörte Südkorea, das heiße Indien, das lebendige Mexiko und den hoffnungsvollen Irak, so die Pressemitteilung. Vor allem aber nimmt das Buch mit an die Orte, in denen die Töchter der Migrantenmütter groß geworden sind, „das ruhige Kelkheim, das ordentliche Stuttgart und das multikulturelle Berlin“, heißt es weiter. Die Eindrücke sind inspirierend, lustig und extrem ehrlich, so der Pressetext. Die Bewegung der „Migrant Kids“ engagiert sich für eine stärkere Repräsentation von MigrantInnen in der Gesellschaft und wurde mit dem Deutschen Integrationspreis und dem „Smart Hero Award“ ausgezeichnet.