Malwettbewerb „Tief im Innern“ des ZfP

Bereits zum neunten Mal veranstaltet das Inklusive Atelier des ZfP Südwürttemberg in Ravensburg seinen Malwettbewerb. Unter dem Motto „Tief im Innern“ sind Kunstinteressierte, Profis und Hobbyschaffende eingeladen. Der diesjährige Malwettbewerb des ZfP Südwürttemberg beschäftigt sich mit der vielseitigen niederländischen Künstlerin Jaqueline de Jong. In den Wettbewerb-Workshops des inklusiven Ateliers sind noch Plätze frei. Jaqueline de Jong stand im engen Austausch mit der Künstlergruppe Spur. Die Niederländerin zählt zu den wichtigsten Künstlerinnen der Nachkriegsavantgarde. De Jongs Werke sind im Kunstmuseum Ravensburg noch bis zum 26. Juni zu sehen. Den Malwettbewerb richtet das Inklusive Atelier wieder gemeinsam mit dem Kunstmuseum Ravensburg und dem Kapuziner Kreativzentrum Ravensburg aus. Den nötigen Raum für die Gestaltung der Bilder bieten drei Wettbewerb-Workshops im Inklusiven Atelier, Kapuzinerstraße 27, in Ravensburg, und zwar am Donnerstag, 2. Juni, von 16 bis 19 Uhr; am Freitag, 3. Juni, von 15 bis 18 Uhr und am Samstag, 4. Juni, von 10 bis 13 Uhr. Anmeldungen bei Maria Müller-Hund und Miriam Saric unter Telefon 0160/8288942 oder via E-Mail an miriam.saric@zfp-zentrum.de.