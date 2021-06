Malen lernen in Griechenland

Die Malschule „Kunst am Tor“ in Weissenau unter Leitung der Ravensburger Malerin Birgit Schwartz-Glonnegger veranstaltet vom 28. August bis 11. September eine Malreise auf die griechische Insel Patmos. Mit dem Flugzeug geht es laut Pressemitteilung des Veranstalters von Friedrichshafen nach Rhodos und von dort mit der Fähre nach Patmos. Mit Stiften und Aquarellfarben werden die reizvollen Motive dieser noch ursprünglichen Insel erfasst. Patmos, Insel der Offenbarung und voller historischer Sehenswürdigkeiten, begeistere mit ihrer Schönheit und Atmosphäre nicht nur Urlaubende, sondern als „Insel des Lichts“ vor allem Malende, so die Mitteilung weiter. Der Kurs eignet sich für Einsteiger und Fortgeschrittene. Außerdem beginnen Dienstag, 22. Juni, neue Aquarellkurse zu verschiedenen Themen im Atelier am Torplatz 7 in Weissenau.