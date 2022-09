Mal- und Kunsttherapeutin bietet Kreativwoche für Kinder und Jugendliche an

Mal- und Kunsttherapeutin Marion Mang lädt in den Sommerferien in ihr Atelier in Ravensburg in der Friedhofstraße 22 ein. Dort bietet sie laut Pressemitteilung mehrere kreative Mal- und Gestaltungskurse für Kinder und Jugendliche an.

Am Montag, 5. September, entstehen von 10 bis 13 Uhr 30 bis 40 Zentimeter große Weidenkreise als Traumfänger aus Perlen, Draht, Leder, Schnüren und Federn. Das Angebot richtet sich an Jugendliche ab zehn Jahren. Am Nachmittag des 5. Septembers werden Leinwände übermalt, wie es Künstler es gerne machen. Dabei werden bereits vorhandene Spuren, Farben und Strukturen genutzt, um etwas Neues entstehen zu lassen. Dazu sind von 14 bis 16 Uhr Kinder ab sieben Jahre eingeladen, von 17 bis 19 Uhr Jugendliche ab zehn Jahre.

Am Dienstag, 6. September, findet ein auserwählter Gegenstand, gestaltet mit Farben und vielen verschiedenen Materialien, seinen Platz in einem Traumkästchen nach Ali Mitgutsch. Das Angebot richtet sich von 10 bis 13 Uhr an Kinder ab sieben Jahre und von 15 bis 18 Uhr an Jugendliche ab zehn Jahre.

Am Donnerstag, 8. September, werden mit Säge, Hammer, Feile, Gabel, Schleifpapier und Farbe Ytong-Steine bearbeitet (nur bei trockenem Wetter) oder alternativ Schwemmhölzer bemalt und zu kleinen Kunstwerken gestaltet. Hierzu ingeladen sind von 10 bis 13 Uhr Kinder ab sieben Jahre und von 15 bis 18 Uhr Jugendliche ab zehn Jahre.