Maierhöfen macht Meisterschaft wieder spannend

Bezirksliga-Tabellenführer SG Kißlegg hat am 26. Spieltag gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach eine 2:3-Niederlage hinnehmen müssen. Davon profitierte der Zweite FC Leutkirch, der beim TSV Meckenbeuren einen 3:2-Arbeitssieg landete und den Abstand bis auf einen Punkt reduzierte.

Der SV Maierhöfen-Grünenbach macht die Meisterschaft wieder spannend. „Wenn man so haarsträubende Fehler macht, kann man nicht gewinnen“, ärgerte sich SG-Coach Roland Wiedmann. Die SG Kißlegg ging in diesem Frühschoppenspiel durch Daniel Kieble mit 1:0 (26.) in Führung. Drei Minuten vor der Pause wendete sich das Blatt, als Dominic Wagner zum 1:1-Ausgleich traf. „Da haben wir klassisch geschlafen“, meinte Wiedmann, was sich vier Minuten nach dem Kabinengang wiederholen sollte, Jürgen Eyenbach brachte den SV mit 2:1 in Führung. Als Felix Merz das 3:1 (54.) nachlegte, meldete sich die SG aus dem Anstoß heraus mit dem 2:3-Anschlusstreffer (56.) durch Fabian Nadig zurück. In den Schlussminuten hatte die SG den Ausgleich auf dem Fuß. Allein Musa Gaye scheiterte zweimal aussichtsreich. Der Sieg für Maierhöfen war am Ende nicht unverdient. „Uns fehlte zuletzt Wille und Leidenschaft“, sagte SV-Trainer Alex Odemer, „beides hatten wir heute“.

Der FC Leutkirch landete einen 3:2-Arbeitssieg beim TSV Meckenbeuren. „Die haben uns heute das Leben richtig schwer gemacht“, sagte FC-Trainer Patrick Straub. Zweimal ging der FC in Führung, Michael Koch besorgte das 1:0 (31.), Armin Ljubijanic das 2:1 (65.). Doch der TSV schlug zweimal durch Jan Mathis (56., 66.) zurück. Den Siegtreffer vergab Maxi Rasch zunächst mit einem verschossenen Strafstoß (80.). Besser machte es Dennis Schwarz, der vier Minuten vor dem Ende für einen glücklichen 3:2-Sieg sorgte.

Der FC Isny schlug den SV Mochenwangen mit 1:0. Mochenwangen erwischte zunächst den besseren Start. Ein Schuss (8.) von Nico Müller streifte die Querlatte. Genauer machte es Tolga Korkmaz mit einem Freistoß (26.), den er aus 23 Metern ins Kreuzeck zur 1:0-Führung für Isny beförderte. In Hälfte zwei war Mochenwangen einmal dem Ausgleich nahe, doch der Schuss von Ademi Ngadhnjim landete nur am Pfosten.

„Der Schiedsrichter war heute der spielentscheidende Mann“, sagte Klaus Gimple, Trainer des SV Kressbronn nach dem 2:2 im Derby gegen den TSV Tettnang. Beide Mannschaften beendeten das Spiel in Unterzahl, nachdem der Unparteiische in der 75. Minute den Kressbronner Timo Lüneburger und den Tettnanger Tim Letsche, beide lieferten sich eine Auseinandersetzung, vom Platz stellte. Marko Föger brachte Kressbronn mit 1:0 Führung (16.). Danach wurde Kressbronn ein klares Tor wegen Abseits aberkannt. „Das war spielentscheidend“, ärgerte sich Gimple. Stattdessen sorgte Marvin Tabler für den 1:1-Ausgleich (35.). Vier Minuten vor dem Ende gelang Luka Föger die erneute Führung, die allerdings Nils Maurer kurz vor Schluss erneut egalisierte.

Die SG Aulendorf kann doch noch gewinnen. Das Team schlug die SG Argental mit 3:2. Andreas Krenzler brachte Aulendorf zweimal in Führung (31. Fouelfmeter, 41.), zweimal konnte Daniele Zamarco (36., 54.) ausgleichen. Ein Strafstoß (76.), verwandelt von Manuel Mayer, zum 3:2 entschied die Partie. „Das war die schlechteste Saisonleistung“, sagte ein enttäuschter Argentaler Trainer Philipp Meißner.

Eine ausgeglichene Angelegenheit war die Begegnung SC Unterzeil-Reichenhofen gegen den SV Beuren mit Chancen auf beiden Seiten. Doch weder Daniel Karg oder Dithmar Reutlinger auf Unterzeiler Seite, noch Andrè Schneider für Beu-ren schafften bis zur Pause einen Treffer, was in Hälfte zwei so weiter ging. Chris Widler und Daniel Karg hatten den Sieg für den SC genauso auf dem Fuß wie Florian Albrecht und Michael Schorer bei den Gästen. Esblieb bei einem gerechten 0:0.

Der SV Baindt bestimmte beim SV Haisterkirch die erste Hälfte des Spiels, ins Tor wollte der Ball trotzdem nicht. In der zweiten Hälfte blieb der SV am Drücker. Die Belohnung folgte in der 61. Minute, als Jonathan Dischl einen Foulelfmeter im Nachschuss zum 1:0 verwandelte. Wie schon so oft konnte Baindt den knappen Vorsprung nicht über die Zeit retten. Julius Wagner gelang zwölf Minuten vor dem Abpfiff das 1:1. Mit dem 2:1 durch Bayram Kürtoglu, quasi mit dem Schlusspfiff, waren die Punkte weg.

Wieder hat der TSV Ratzenried die Chance nicht genutzt, am Abstiegs-Relegationsplatz dranzubleiben. Der TSV unterlag dem SV Seibranz mit 0:2. Fabian Tschugg brachte Seibranz mit dem Pausenpfiff 1:0 in Führung. In Hälfte zwei ließ die Entscheidung lange auf sich warten. Die gelang Jonas Schöllhorn, der für den 2:0-Endstand sorgte.