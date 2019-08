Maierhöfen erwartet trotz Auftaktsieg schwere Saison

Der TSV Heimenkirch ist erfolgreich in die neue Spielzeit der Fußball-Bezirksliga gestartet. Der TSV ließ vor eigenem Publikum Aufsteiger TSG Bad Wurzach keine Chance und setzte sich mit dem 6:0-Sieg gleich mal an die Tabellenspitze. Am zweiten Spieltag wartet auf die Mannschaft des Trainerduos Daniel Feistle und Benjamin Limberger das Derby beim SV Maierhöfen-Grünenbach (Donnerstag, 18.15 Uhr), der mit einem 1:0-Sieg beim SV Seibranz startete.

Der 6:0-Sieg gegen die TSG Bad Wurzach war eine klare Sache für den Vizemeister. TSG-Trainer Roman Hofgärtner sieht nach diesem Spiel in der Bezirksliga bereits eine Zweiklassengesellschaft. „Etwas mehr als eine handvoll Mannschaften wird um die Meisterschaft, der Rest gegen den Abstieg spielen.“ Die Aufsteiger werden es in dieser Saison bei 18 Mannschaften und mindestens fünf direkten Absteigern schwer haben. „Man hat deutlich gesehen, dass wir schon länger in dieser Liga vorne mitspielen, auch einen Zwischenstopp in der Landesliga hatten“, sagt Feistle. „Das Niveau ist in dieser Saison nochmals nach oben gestiegen. Der Sprung von der Kreisliga A in die Bezirksliga ist groß.

Pokalsieg in Karsee

An die schnelle Spielweise müssen sich die Aufsteiger schnell gewöhnen, um nicht gleich unten drinzuhängen. „Wir aber sind gut in die neue Saison gestartet“, freut sich Feistle. Dazu zählt auch der Sieg in der zweiten Runde des Bezirkspokals beim A-Ligisten SV Karsee. Wer den kleinen Platz in Karsee kennt, wo Strafraum- und Außenlinie nur wenige Meter voneinander entfernt sind, der weiß: Dort zu gewinnen ist nicht einfach. Daher sagt Feistle: „Das haben wir gut gelöst“. Den Verlust von Linksfuß Christian Wucher (Karriereende) sowie Marco Wipper (pausiert beruflich) hat der TSV kompensiert. Der junge Elias Schlachter wurde vom Rechts- zum Linksverteidiger umfunktioniert „und macht dabei seine Sache richtig gut“, sagt Feistle.

Nach dem Pokalspiel richtete Feistle den Fokus sofort auf den SV Maierhöfen-Grünenbach. „Das Maierhöfen in Seibranz gewinnt, lässt aufhorchen“, staunt Feistle. „In diesem Derby ist viel Brisanz drin, da kann alles passieren. Man sieht, jeder kann jeden schlagen.“

Mit den drei Punkten zum Start hat der SV Maierhöfen-Grünenbach Selbstvertrauen getankt. „Die Zuschauer dürfen ein interessantes Spiel erwarten“, sagt Maierhöfens Trainer Florian Meffert, der mit dem Auftakt seiner Mannschaft natürlich zufrieden war. „Wir standen kompakt, haben diszipliniert gespielt und die Dinge, die wir in der Rückrunde gut gemacht haben, mit in die neue Saison genommen.“

Seibranz trat zwar ersatzgeschwächt auf, „das interessiert spätestens nach dem Spiel aber keinen mehr“, sagt Meffert. Der SVM-Trainer erwartet trotz des Sieges eine weitere schwere Saison für Maierhöfen-Grünenbach steht. In Sebastian Odemer (zum FV Biberach) und Dominik Wagner (pausiert) hat der SV seine Innenverteidigung verloren. „Das müssen wir kompensieren, daran arbeiten wir“, sagt Meffert.