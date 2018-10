„Mahnwache“ nach Messerangriff geplatzt: So reagiert die Veranstalterin

Die Frau, die vor einer Woche eine „Mahnwache wegen der Messerstecherei in Ravensburg“ angemeldet, diese aber kurzfristig wieder abgesagt hatte, plant keine neue Veranstaltung. Sie fühlt sich von Gegendemonstranten und der Presse diffamiert, sagt Susanne Genz: „Ich bin kein Rechtsextremist und meine Mahnwache war nie rechtsgerichtet“, so die Ravensburgerin. Dass sie Teil der „Pegida“-Bewegung ist, wie die „Schwäbische Zeitung“ berichtete, sei in diesem Fall „nicht relevant“.