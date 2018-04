Mahnwache für Frieden abgehalten

Eine Mahnwache für den Frieden in Syrien hat der Kreisverband Ravensburg der Partei „Die Linke“ am Mittwoch auf dem Holzmarkt in Ravensburg abgehalten. Sie gibt an, dass rund 100 Teilnehmer zu der Veranstaltung kamen. „Vor dem Hintergrund des völkerrechtswidrigen Anschlages der US-Amerikaner auf Syrien, fordern die Linken die Bundesregierung zum sofortigen Abzug aller Bundeswehrsoldaten aus dem nahen Osten sowie den sofortigen Stopp jeglicher Waffenlieferungen an Krisengebiete“, schreibt die Partei in ihrer Pressmitteilung. Der stellvertretende Kreisvorsitzende Enes Muric hält es demnach für essentiell, dass „alle Konfliktparteien sich mithilfe der UN zusammensetzen und eine friedliche Lösung für Syrien erarbeiten“. Deutschland sieht die Linke in der Rolle des Vermittlers. Foto: Kreisverband Die Linke