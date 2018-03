Magdalena Müller fährt zur DM

Sehr gute Leistungen bekamen die Zuschauer bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Junioren im Kunst- und Einradsport in der Sporthalle Weststadt in Ravensburg geboten. Von den neun Titeln holten der RMSV Aach und der KRS Varnhalt jeweils zwei, die restlichen Titel gingen an Ebnat, Öschelbronn, Denkendorf, Köngen und Kieselbronn. Einzige Starterin aus dem Kreis Ravensburg war Magdalena Müller (Mochenwangen). Sie belegte Platz 16 und qualifizierte sich damit fürs DM-Halbfinale Anfang April in Elsenfeld.

1er Juniorinnen: Mit 22 Starterinnen war das 1er Kunstrad der Juniorinnen die stärkste Disziplin. Für die Medaillen kamen fünf Sportlerinnen infrage. Magdalena Müller (Mochenwangen) fuhr gekonnt, kassierte gegen Ende jedoch einige Abzüge, sodass von den eingereichten 118,8 noch 101,32 Punkte übrig blieben. Dies sollte fürs DM-Halbfinale reichen, denn dafür waren 95 Punkte gefordert. Nadine Kurz (Friedrichshafen) hatte mit persönlicher Bestleistung von 133,29 Punkten die Führung inne bevor die Medaillenkandidatinnen an der Reihe waren. Carina Steinhilber (Tailfingen) legte 141,91 Punkte aufs Parkett und übernahm die Führung. Tina Höflich (Unterweissach/121,04), Melina Niedermayer (Denkendorf/135,4) konnten diese Vorgabe nicht knacken. Auch Anastasia Bechthold (Hemsbach) blieb mit 139,31 knapp dahinter. Keinen guten Tag erwischte dagegen Victoria Wernet Garcia (Poppenweiler). Mit 134,81 fand sie sich am Ende auf Platz fünf wieder. Besser machte es dann Theresa Klopfer (Ebnat). Sie fuhr eine starke Kür und bekam dafür 153,03 Punkte. Sandra Roller (Nufringen) musste nach überstandener Krankheit mit Platz sieben zufrieden sein.

1er Junioren: Gegenseitig hoch puschten sich die Junioren. Emilio Arellano (Oberjesingen) machte den Anfang. Von Anfang an fuhr er sehr konzentriert seine schwierigen Übungen. Er erweiterte den Lenkerhandstand auf die Schweizer Variante mit gestreckten Beinen und bekam dafür Zusatzpunkte. Von der Punktzahl von 155,82 waren er und sein Vater und Trainer Jose Arellano etwas enttäuscht. David Mayer (Tailfingen/165,46) glänzte danach trotz eines Absteigers und übernahm die Führung. Der favorisierte Simon Köcher (Öschelbronn) startet als Letzter. Es lief von Anfang an perfekt. Übung für Übung spulte er runter. Nur am Schluss, beim Übergang zum Standsteiger patzte er. „Da kam ich in Schräglage und konnte das Rad nicht mehr halten. Das kostete rund acht Punkte“, lautete seine Erklärung. Statt einer neuen Bestleistung schwanden die Punkte auf 167,54. Damit konnte er sich knapp vor Mayer und Arellano erneut den Titel sichern.

2er Junioren/Juniorinnen: Neun Zweierpaare bei den Juniorinnen waren am Start. Alice Niedermayer und Alina Freisler (Denkendorf) hatten die höchste Schwierigkeit eingegeben und fuhren mit 112,60 Punkten die höchste heraus. Tamara Böpple/Stella Rith (Bonlanden) mit 99,41 und die Deutschen Schülermeisterinnen Annika Papok/Anna-Sophia von Schneyder (Lottstetten) durften mit aufs Siegerpodest.