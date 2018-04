Magazin empfiehlt Ravensburg – als Ausflugsziel im Allgäu

Das GEO-Magazin empfiehlt Ravensburg aktuell als Geheimtipp für Ausflügler – eigentlich ein Grund zur Freude. In seine kurzen Beschreibung hat das Reise- und Naturmagazin allerdings gleich mehrere Patzer eingebaut.

„In dem Bundesland der Schwaben und Badener gibt es noch so manchen Geheimtipp zu entdecken“, leitet das GEO-Magazin auf seiner Website ein und kündigt an, fünf davon zu verraten. Gleich an erster Stelle erscheint ein Spaziergang durch Ravensburg, „die Stadt der Türme“ – gleich neben dem Schwimmen in der Freiburger Dreisam, einem Besuch des Botanischen Gartens in Karlsruhe, einer Wanderung im Randecker Maar auf der Schwäbischen Alb und einer Stäffele-Tour in Stuttgart.

Zunächst einmal stellt GEO den „Mehlsack“ als „wohl bekanntesten Turm in Ravensburg“ vor. So weit, so richtig. Dieser Turm erhebt sich aber laut Magazin „an der höchsten Stelle der Stadt“. Ravensburg sei außerdem, so der Text weiter, für seine günstige Lage im Allgäu, ganz in der Nähe des Bodensees, bekannt. Tatsächlich aber befindet sich Ravensburg in Oberschwaben, das Allgäu liegt gleich nebenan.

Zum Schluss lobt der Autor noch: „Den besten Ausblick auf die Stadt und das Umland hat man von der Veitsburg aus.“ Na also, geht doch.