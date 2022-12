„Märchenhaftes“ Weihnachtskonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikvereinsvorsitzende, Bruno Weiler hieß die zahlreichen Gäste in der vollbesetzten St.-Christina-Halle herzlich willkommen und eröffnete damit das Weihnachtskonzert 2022 nach dreijähriger Corona-Pause. Zunächst gab das Vororchester „Musicolo“ unter Leitung von Silke Moosmann ihr Können zum Besten. Mit „Rattlesnake“ und „Beginning Pops“ gaben Sie den Auftakt zum Konzert. Im Anschluss durften einige von ihnen die Urkunde zum Erhalt des „D1-Kurses“ sowie Joel Frankenreiter für zwei Kurse, nämlich für den erfolgreichen Abschluss des D1 und D2-Lehrgangs, entgegennehmen.

Nach einer kurzen Pause startete der Musikverein in das Konzert, welches unter dem Motto „Märchenmusik“ stand, mit dem schwungvollen Marsch „Der Märchenkönig“ von Timo Dellweg. Weiter ging es mit dem anspruchsvollen und aus vier Teilen bestehenden Stück „A Fairy Tale Suite“ von Pavel Stanek sowie mit „Dschingis Khan“ von Kees Vlak, bevor Rudi Hämmerle vom Blasmusikverband die Ehrungen verdienter Aktiver übernahm.

Für zehn Jahre wurden Annika Oberdorfer (in Abwesenheit) sowie Arthur Dreher geehrt, Simone Knörle sowie Peter Müller für 20 Jahre aktive Zeit, Kerstin Günter und Simon Schoch für 30 Jahre, Hubert Weber 50 Jahre, Wolfgang Wiggenhauser 60 Jahre, sowie Rolf Dietrich für stolze 70 Jahre.

Mit dem Stück „The Glory of Love“ ging es in die Pause. Natürlich märchenhaft ging es weiter in den zweiten Teil des Abends mit „Rapunzel“, eine in vier Teilen geschriebene musikalische Geschichte voller Fantasie, Drama und Abenteuer, welches begleitet wurde durch einen Erzähler.

Als Überraschung und als nachträgliches Geschenk zum runden Geburtstag ihres Dirigenten, hatten die MusikerInnen in einer zusätzlichen Probe die von ihm seinerzeit zur Geburt seiner ersten Tochter Silvia geschriebene „Silvia-Polka“ einstudiert, welches nicht nur beim Dirigenten für Emotionen sorgte.

„Selections from Snow White“ sowie „Die Hexe“, begleitet mit kostümierten Kindern, beendeten das durch MD Ernst Netzer mit Sorgfalt ausgewählte Programm sowie hervorragend musikalisch und kurzweilig gestaltete Konzert.