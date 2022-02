Männer schlagen aufeinander ein

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Ravensburg gegen vier 19- bis 24-Jährige, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 1.45 Uhr in der Mittelöschstraße aneinandergerieten. Im Verlauf der Auseinandersetzung, deren Ursache offensichtlich Beziehungsstreitigkeiten sind, schlugen die Männer aufeinander ein, der 24-Jährige soll sich laut Polizei zudem mit einem Tierabwehrspray zur Wehr gesetzt haben. Anschließend fuhren die Beteiligten mit mehreren Fahrzeugen davon. Polizeistreifen, die aufgrund des Geschehens von einem Zeugen verständigt wurden, kontrollierten die vier Männer schließlich in der Meersburger Straße. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, wurde von den Beamten zumindest einer Person ein Platzverweis ausgesprochen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem exakten Ablauf der körperlichen Auseinandersetzung dauern an.