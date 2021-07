Männer beschädigen Skulptur

In der Parkstraße haben zwei Männer am Sonntagabend gegen 18 Uhr eine Skulptur beschädigt. Während ein Zeuge den Vorfall der Polizei meldete, zog das Duo die Parkstraße entlang von dannen und machte sich auf seinem Weg immer wieder an Fahrzeugen zu schaffen. Die 36 und 28 Jahre alten Männer wurden letztendlich von einer Polizeistreife gestoppt und zum Polizeirevier gebracht. Einer der Männer, der versuchte, sich selbst zu verletzen, musste laut Polizeibericht in eine psychiatrische Fachklinik gebracht werden, während der stark alkoholisierte 36-Jährige die Nacht in einer Arrestzelle verbrachte. Auf beide kommen Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu. Wie hoch der entstandene Schaden ist, muss derzeit noch geklärt werden.