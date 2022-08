Mädels-Nacht-Flohmarkt in der Oberschwabenhalle

Stöbern, Handeln und Gleichgesinnte in einer außergewöhnlichen Umgebung und einmaligen Atmosphäre treffen: Das ist der Mädels-Nacht-Flohmarkt am Freitag und Samstag, 2. und 3. September. Dabei wartet auf alle modeinteressierten Frauen und Mädchen jeweils von 16 bis 21 Uhr in der mit 150 Ständen ausgebuchten Oberschwabenhalle ein vielfältiges Angebot. Die Veranstalter versprechen in iher Ankündigung trendige Kleidung, Marken- und Designerstücke, Schuhe, Brillen, Handtaschen, Accessoires, Schmuck, Selbstgemachtes und ebenso einzigartige Dinge im Vintage und Retro-Look. Das Angebot wechselt von Abend zu Abend, was den Besuch an beiden Tagen attraktiv macht. Der Eintritt beträgt drei Euro. Foto: Fetzer GmbH