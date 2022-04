Mädels-Nacht-Flohmarkt feiert Premiere in der Oberschwabenhalle

Stöbern, Handeln und Gleichgesinnte treffen – das ist beim Mädels-Nacht-Flohmarkt möglich, der am Samstag, 23. April, in Ravensburg Premiere feiert. Auf alle modeinteressierten Frauen und Mädchen wartet von 17 bis 22 Uhr ein vielfältiges Angebot an Kleidung, Schuhen, Selbstgemachtem und auch das ein oder andere begehrte Einzelstück kann dabei sein, heißt es in einer Ankündigung. Der Eintritt beträgt drei Euro. Die Halle ist mit über 150 Ausstellerinnen ausgebucht, teilen die Veranstalter mit.