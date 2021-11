Mädchen bei Verkehrsunfall verletzt

Ein 10 Jahre altes Mädchen wurde am Montag gegen 7 Uhr nach einem Verkehrsunfall vorsorglich mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilt. Das Kind war mit seinem Fahrrad auf der Neuhaldenstraße unterwegs, als es in einer Rechtskurve ins Rutschen geriet und seitlich gegen den Fiat eines entgegenkommenden 53-Jährigen stieß. In der Folge stürzte das Mädchen auf die Straße und zog sich dank des getragenen Helms nur leichte Verletzungen im Gesicht zu. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 1.000 Euro beziffert. Ersten Erkenntnissen bei der polizeilichen Unfallaufnahme zufolge hielt sich keiner der beiden Unfallbeteiligten an das Rechtsfahrgebot, weshalb der 53-Jährige mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen muss.