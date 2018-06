Machtkampf um die Stiftung

Die entscheidenden Weichen für die Zeppelin-Stiftung, wie sie in ihrer heutigen Form besteht und agiert, wurden in dem Zeitraum zwischen Mitte 1945 und Frühjahr 1947 gestellt. Macht und Machtverlust inklusive persönlicher Verletzungen resultieren aus dieser Zeit. Verbunden mit juristischen Auseinandersetzungen, die über Jahrzehnte bis heute immer wieder aufflackerten.

Protagonisten in diesem anfänglichen Machtkampf waren die Stadt Friedrichshafen, die provisorische Landesregierung in Tübingen, die französische Besatzungsmacht und lokale Interessengruppen. Allen voran Hugo Eckener, der damalige und langjährige Stiftungsvorstand, eine zweifellos schillernde Figur.

Eckener war der Nachfolger von Ferdinand Graf von Zeppelin. 1924gelang ihm ein Welterfolg mit einem der ersten Nonstopflüge über den Atlantik, in Amerika wurde er vom US-Präsidenten empfangen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Stiftung unter seinem Vorsitz in höchster Gefahr, wegen ihrer engen Verflechtung mit dem Zeppelin-Konzern und damit der Rüstungsindustrie. Schließlich reifte im Tübinger Staatssekretariat, der damaligen Übergangsregierung, der Wille, die Stiftung neu zu ordnen. Eckener unterbreitete den Vorschlag, der Stiftung einen neuen Namen zu geben (Buchhorner Stiftung), eine neue Satzung (allerdings mit ähnlichen Stiftungszielen wie zuvor), sie vor allem aber in Selbstständigkeit, also unabhängig von Gemeindeinteressen, zu lassen. Dazu schreibt der Historiker Gerhard Seibold: Der Satzungsentwurf aber wurde „von den Franzosen abgelehnt, als durchsickerte, dass der bisherige Vorstand Hugo Eckener und Ludwig Dürr unverändert im Amt bleiben sollten“.

Den Amerikanern galt Eckener als Vertrauensperson. Den Franzosen am See aber war er ein Wehrwirtschaftsführer und damit dem Naziregime zugehörig. „Eckener war kein überzeugter Nazi“, sagt dazu der Historiker Stephan Paetrow zur „Schwäbischen Zeitung“. „Aber er war Machtmensch. Und handelte praxisorientiert.“ Am Ende allerdings vergeblich.

Am 1. März 1947 ging die Stiftung nach zahlreichen Verwerfungen und Kontroversen zwischen den Interessengruppen auf die Stadt Friedrichshafen über. Die das Stiftungsgeld in der Folge auch zum Aufbau und Erhalt der kommunalen Infrastruktur nutzte – und eben nicht nur zu mildtätigen Zwecken, wie es noch Zeppelin selbst vorsah. Persönlich verletzt und aufs Altenteil abgeschoben, führte Hugo Eckener seine Privatfehde gegen die Stadt weiter, schaltete zwischenzeitlich sogar das Bundesverfassungsgericht ein. 1957 reagierte die Stadt auf die Widersprüche bei der Verwendung der Stiftungsgelder und ergänzte in der Satzung den Stiftungszweck Mildtätigkeit um Gemeinnützigkeit.

Stiftungsrecht und Stiftungswillen waren in den folgenden Jahrzehnten immer wieder Gegenstand von Auseinandersetzungen. Anfang der 1970er-Jahre hatte das Innenministerium des Landes Zweifel an dem Statatus quo, gab später jedoch der schwierigen Rechtslage wegen auf. Anfang der 1980er-Jahre wollten Interessengruppen aus der Luftfahrt von den Stiftungsgeldern profitieren. Parallel dazu startete Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin einen ersten Versuch, den rechtlichen Status der Stiftung infrage zu stellen. Auf Gutachten folgten Gegengutachten. Noch in den 1990er-Jahren scheiterte ein Versuch des Rechnungshofes Baden-Württemberg, eine neue Stiftung zu gründen, die unabhängig von der Gemeinde agieren sollte.

Hugo Eckener schließlich nahm seine zwischenzeitlich zurückgegebene Ehrenbürgerschaft wieder an, die Stadt Friedrichshafen feierte ihn 1953 zu seinem 85. Geburtstag. Er hatte wohl Frieden mit sich und der Stadt geschlossen. Bei den Nachfahren Zeppelins sind die Wunden, die ihren Ursprung in den Nachkriegsjahren haben, womöglich bis heute nicht verheilt.

Mehr entdecken: Geschäftsgrundlage in Gefahr