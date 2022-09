Mache dich auf, werde Licht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich, nach zwei wegen der Pandemie abgesagten Konzerten, freut sich der Bachchor Ravensburg am Sonntag, 16. Oktober um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Ravensburg Mendelssohns PAULUS unter der Leitung von KMD Michael Bender gemeinsam mit der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben aufzuführen.

Wie für alle Kulturschaffenden waren es auch für Chöre harte Zeiten. Sich einfach in größeren Gruppen in Innenräumen zu treffen und dann auch noch zu singen, war lange Zeit nicht möglich.

Unter strengen Auflagen gab es immer wieder kurze Zeitfenster mit einer leisen Hoffnung auf etwas Normalität, aber letztendlich musste der Chor auch sein für Dezember 2021 geplantes Weihnachtsoratorium auf dieses Jahr Dezember verschieben.

Für die Einstudierung des Paulus ging der Chor neue Wege der Probenarbeit: Da ein gemeinsames Singen frühestens nach Ostern möglich schien, sang und spielte Herr Bender für alle Stimmen Übe-Dateien ein, damit sich jeder alleine zu Hause nach einem vorgegebenen Probenplan die Stücke erarbeiten konnte. Zur Ergänzung und um einen Gesamteindruck des Werkes zu bekommen, wurden zusätzlich Übe-CDs oder Online-Übe-Plattformen genutzt.

Die erste gemeinsame Probe unter strengen Hygieneauflagen und mit CO2-Ampel zeigte, dass diese Vorbereitung dringend notwendig war, aber gerade für Laienchöre das gemeinsame Singen nicht völlig ersetzen kann.

Nun galt es noch, die ständigen Ausfälle in einzelnen Stimmen durch Erkrankung, Quarantäne beziehungsweise auch einer gewissen Vorsicht zu überbrücken. Ersetzt werden konnten die Sänger*innen natürlich nicht und gemeinsame Online-Proben sind für so einen großen Chor aus technischen Gründen schwer umzusetzen. Aber es wurde durch Live-Übertagung der Probe die Möglichkeit für „Home-Sänger*innen“ geschaffen, Ansagen und musikalische Absprachen zu Hause mitzuerleben und nicht alles zu verpassen. Bestens vorbereitet erfolgte nun der letzte Feinschliff beim Probenwochenende in Obermarchtal vom 23. bis 25. September.

Der Bachchor Ravensburg freut sich nach langer Konzertpause auf diese Aufführung, den Nachholtermin des Weihnachtsoratoriums am 4. Dezember 2022, auf die Kammerphilharmonie und vor allem wieder auf sein Publikum.

Karten für den Paulus gibt es bereits bei der Tourist-Info Ravensburg oder über Reservix. Weitere Infos über den Chor erhalten sie auf unserer Homepage www.bachchor-ravensburg.de.