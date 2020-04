„Mach dich stark“ gegen Kinderarmut

Ihre Not fällt nicht sofort auf. „Doch Mitarbeiter von Caritas, Schulen und anderen Einrichtungen haben ein Auge dafür“, weiß Roswitha Kloidt, Projektleitung Kinderstiftung Ravensburg. Von Armut bedrohte Kinder übernehmen Verantwortung und unterstützen die Eltern bei der Existenzsicherung, anstatt an Freizeiten teilzunehmen, zum Reiten oder Fußballspielen zu gehen. Als Mitglied der Caritas-Initiative „Mach dich stark“ fördert die Kinderstiftung deshalb gezielt sportliche und musische Aktivitäten.

Die Alleinerziehende Mekiye Ögüt hat drei musikalisch begabte Kinder. Beim Treffen in der Geschäftsstelle der Kinderstiftung Ravensburg sagt die Mutter: „Ich versuche alles zu machen, was für ihre Zukunft nötig ist, und sie psychisch und moralisch zu stärken.“ Sie erklärt: „Musik erleichtert meinen Kindern das Leben, auch das Lob und die Anerkennung, die sie bekommen.“ Ihre Kinder, ein 14-jähriges Mädchen, ein 17-jähriger und ein 13-jähriger Junge, spielen Violine, Klavier und Cello. Seit fünf Jahren unterstützt die Kinderstiftung die drei Musikschüler. Roswitha Kloidt hat sie bei einer Aufführung spielen gehört und war beeindruckt. Die Tochter hat mit der Violine bei Jugend musiziert mitgemacht, der 13-jährige mit dem Cello an der Kulturakademie in Karlsruhe.

Kinderreichtum allein gilt bereits als Armutsrisiko

Die Projektleiterin Roswitha Kloidt, umreißt das Hilfskonzept der Kinderstiftung Ravensburg: „Wir leisten natürlich materielle Hilfen, wenn etwa ein Kinderbett fehlt, vor allem aber fördern wir langfristig, dass Kinder sich sportlich und kulturell entfalten können.“ Das kann tanzen, Trompete spielen, reiten oder ein Kampfsport sein. „Jedes Kind hat verschiedene Talente“, ist sie überzeugt. Kinderreichtum allein gilt bereits als Armutsrisiko. In der Regel sind es aber sogenannte Schicksalsschläge, plötzlich eintretende, starke Belastungen, die Menschen mit ihren Kindern in die Armut bringen. Das kann unter anderem eine schwere oder chronische Krankheit sein oder zerbrechende Beziehungen. Alleinerziehende kommen schnell an ihre Grenzen, wenn der Partner wegfällt.

Bei Mekiye Ögüt wird die prekäre Lage noch durch eine angeborene Krankheit ihres Jüngsten belastet. Mit ihrem Sohn hat sie schon einige Operationen und regelmäßige Krankenhausaufenthalte durchgestanden. „Ich bin allein. Meine Familie ist nicht hier und der Vater der Kinder auch nicht“, bedauert sie. Wegen der chronischen Krankheit ihres Kindes, gelingt es der Mutter bisher nicht, auf Dauer eine geregelte Arbeitsstelle zu finden. Wenn ein Elternteil allein die Erziehungsaufgabe zu bewältigen und die Verantwortung zu tragen hat, braucht es ein soziales Netz, das auffängt und unterstützt. „Es braucht Nachbarschaft“, erwägt Roswitha Kloidt. „Mütter und Familien, die sich gegenseitig unterstützen und füreinander einstehen.“

Manchmal fällt es schwer, Hilfe anzunehmen

Die Projektleiterin weiß von einem alleinerziehenden Vater, der Teilzeit bei einem Unternehmen arbeitet, bei dem er seine Ausbildung gemacht hat. Nach der Trennung lebt er mit seinen zwei acht und neun Jahre alten Töchtern, die auf eine Ganztagsschule gehen. Die Kinderstiftung unterstützt den Ballettunterricht einer seiner Töchter. Mit der Unterstützung durch Wohngeld reichen die finanziellen Mittel gerade so hin. Teilweise kann der Vater in der Tafel einkaufen. Seit er alleinerziehend ist, muss er sich einschränken. Manchmal kostet es ihn Überwindung Hilfe anzunehmen, aber das Gefühl der Dankbarkeit stärkt ihn. Sein Freundeskreis hat sich verändert, seit die Beziehung zu der Mutter seiner Kinder zerbrochen ist. Mitunter fühlt er sich ausgeschlossen. Aber er bekommt auch Anerkennung dafür, dass er für seine Kinder sorgt. Besonders Frauen würden ihn für seine Erziehungsarbeit wertschätzen, ist ihm aufgefallen.

„Im reichen Baden-Württemberg bleibt Geringverdienern und Familien wegen der hohen Lebenshaltungskosten noch weniger im Geldbeutel als anderswo“, stellt die Koordinatorin der Initiative „Mach dich stark“, Kim Hartmann, fest. Für Kinder bedeute die finanzielle Not einen Mangel an Entwicklungschancen, an körperlicher Gesundheit und Selbstachtung. Arm zu sein heißt in der Regel, dass der Wohnraum beengt ist, für gesundes Essen das Geld nicht reicht, Hobbys oder Urlaubsreisen unerschwinglich und die Chancen auf höhere Bildung und gesellschaftlichen Aufstieg geringer sind. Weil Armut beschämend sein kann, schauen wir lieber nicht so genau hin, sonst spüren wir, dass es uns betrifft und leiden mit. Selbst für ausgebildete Fachkräfte, denen Helfen Freude macht, kann es bedrückend sein.

Die Initiative „Mach dich stark“ fordert unter anderem, dass der Zugang zu bestehenden Hilfen vereinfacht, kostenfreie Betreuungsangebote und Hausaufgabenhilfe für arme Familien weiter ausgebaut werde. Die Kinderstiftung Ravensburg hat im Jahr 2019 mit materiellen Hilfen 130 Kinder und Jugendliche unterstützt, 72 Kinder und Jugendliche mit immaterieller Hilfe. An Aktionen wie beispielsweise Kunst- und Kulturprojekten waren über 3000 Kinder und Jugendliche beteiligt.