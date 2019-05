Münchner Friseur schneidet fürs Vorlesen die Haare

Im Rahmen des Ravensburger Lesefestivals hat der Münchner Szenefriseur Danny Beuerbach am Donnerstag Kindern und Erwachsenen bei der Schwäbischen Zeitung und in der Stadtbücherei kostenlos die Haare geschnitten. Als Gegenleistung mussten sie dem Friseur aus der Zeitung oder einem Buch vorlesen.

„Das Projekt Haareschneiden gegen Vorlesen ist letztes Jahr eher durch Zufall entstanden“, erzählt Danny Beuerbach. Er selbst hätte keine Zeit zum Lesen gefunden und deshalb Kunden, gegen einen Rabatt, aus Büchern vorlesen lassen, so Beuerbach. Als ein Kinderbuch an der Reihe war, sei ihm die Idee gekommen, daraus ein größeres Projekt werden zu lassen. „Es ist schön die Kinder zum Lesen zu bringen, außerdem sind sie dann auch viel konzentrierter“, sagt der Friseur. Nach einiger Zeit wurden neben Buchhandlungen und Kinderbuchautoren auch Verlage auf die Aktion des Friseurs aufmerksam. Gemeinsam mit dem Ravensburger Buchverlag hat Danny Beuerbach nun eine Bücherbox zusammengestellt, sodass ab Anfang Juni 300 weitere Friseursalons an dem Projekt teilnehmen können.

Langhaarfrisur muss weichen

Für das Ravensburger Lesefestival hat Danny Beuerbach in Kooperation mit der „Schwäbischen Zeitung“ im Medienhaus Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern die Haare geschnitten. Während in den meisten Fällen nur kleine frisurentechnische Änderungen vorgenommen wurden, entschied sich Lisa Sonntag für eine komplett neue Frisur. Die langen Haare mussten einer Kurzhaarfrisur weichen. „Ich bin es normalerweise nicht gewohnt laut vorzulesen. Für die neue Frisur hat es sich aber gelohnt“, sagt Lisa Sonntag.

Auch der achtjährige Giulio Mascheroni hat ein Buch für den Friseur vorbereitet. Zwar fände er es nicht komisch vorzulesen, trotzdem habe er zuhause ein bisschen geübt, erzählt Giulio.

Yannik Walker suchte sich währenddessen ein Buch aus der Box aus. Er las für Danny Beuerbach aus einem Buch mit Weltrekorden vor. Am Ende gefällt Yannik nicht nur sein neuer Haarschnitt: „Es war richtig cool. Sonst redet man immer, jetzt konnte ich etwas vorlesen.“

Danny Beuerbach ist mit der Aktion zufrieden: „Es ist immer schön sich von vielen verschiedene Charakteren vorlesen zu lassen.“