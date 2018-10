Müller sichert sich Ticket für Europameisterschaft

Celine Müller vom KJC Ravensburg ist bei der Junioren-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Dänemark startberechtigt. Die deutsche Meisterin bekam das Ticket nach Platz fünf bei einem Nominierungsturnier in Berlin.

Beim Nominierungsturnier für die Europameisterschaft 2019, dem Internationalen Banzai-Cup, waren mehr als 1265 Sportler aus mehr als 20 Nationen am Start. Das Turnier in Berlin setzte hohe Maßstäbe an die Athleten. Vom KJC Ravensburg ging Celine Müller in der Kategorie Junioren über 59 Kilogramm sowie in der offenen Klasse an den Start.

Trotz guter Leistung musste sich die Ravensburgerin in ihrer Gewichtsklasse der Ukrainerin Galya Sirak mit 0:2 geschlagen geben. Konzentrierter und fokussierter ging Celine Müller in der offenen Kategorie an den Start. In der ersten Runde siegte sie deutlich mit 4:0 Punkten gegen die Irin Ayla Osullivan. Auch die Schwedin Matilda Rosenlind unterlag gegen die Ravensburgerin mit 0:5 klar. Mit dem 3:0-Sieg im nächsten Kampf zog Müller ins Halbfinale ein. Dort stand sie der Fünftplatzierten der Europameisterschaft, ihrer Nationalmannschaftskollegin Jil Augel, gegenüber. Trotz guter Aktionen und gelungenen Techniken unterlag die junge Ravensburgerin mit 0:1 knapp. Im Kampf um Bronze gegen Oksana Bazeliuk aus der Ukraine führte die KJC-Karateka lange mit 2:0. Bedingt durch taktisch unkluges Verhalten von Müller drehte die Ukrainerin allerdings den Kampf und gewann noch mit 3:2.

Somit belegte Celine Müller beim diesem stark besetzten internationalen Turnier Platz fünf. Ihr deutscher Meistertitel und ihre weiteren Erfolge im Jahr 2018 überzeugten den für sie zuständigen Bundestrainer Thomas Nitschmann. Er nominierte die Ravensburgerin für die Junioren-Europameisterschaft 2019 in Dänemark.