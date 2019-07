Mülleimer brennt am Bahnhofsplatz

Die Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Ravensburg ist am frühen Morgen Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr durch eine Passantin auf einen am Bahnhofsplatz brennenden Müllbehälter aufmerksam gemacht. Nachdem der Inhalt des Handfeuerlöschers des Streifenwagens nicht ausreichte, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, war der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg erforderlich. Laut Pressemitteilung fuhr diese mit einer Einsatzgruppe zum Brandort und löschte den Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand am Müllgefäß aus Stahl kein Schaden.