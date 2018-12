Mülleimer auf dem Weihnachtsmarkt quellen über

Wochenends ist von der erwünschten Besinnlichkeit auf den meisten Weihnachtsmärkten nur noch wenig übrig. Es geht dann doch mehr um Geschenke, Süßkram und Glühwein. Gleiches gilt für den Ravensburger Christkindlesmarkt. Und wo viele Menschen viel konsumieren, entsteht Abfall. Mehr Abfall, als öffentliche Mülleimer je fassen könnten.

Für die Reinigung des Christkindlesmarktes und die Entsorgung des anfallenden Mülls ist in Ravensburg der Betriebshof zuständig. Unter der Woche werden die Mülltonnen zwei mal täglich geleert, am Wochenende, obwohl es naturgemäß deutlich mehr Besucher auf den Markt kommen, nur einmal. Entsprechend sehen die Mülltonnen an einem frühen Samstagabend aus: überfüllt. Es stapeln sich Kartons, Müllsäcke, benutzte Servietten und Essensreste.

Einweggeschirr verboten

Um das Müllproblem von vornherein einzudämmen und den Christkindlesmarkt nachhaltiger zu machen, hat die Stadt Ravensburg ein Verbot ausgesprochen: „Unsere Richtlinien zur Durchführung von umweltverträglichen Veranstaltungen verbieten den Einsatz von Einmalgeschirr“, erklärt Sprecher Alfred Oswald auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Dennoch sieht man überall Plastikbesteck, Pommesschälchen, Servietten und anderen werdenden Abfall in den Händen der Besucher. Mancher Hüttenbetreiber schenkt die letzte Runde Glühwein um 20 Uhr in Pappbechern aus. Also kein Wunder, wenn die Mülleimer überlaufen. Andreas Ogger verkauft an seinem Stand in der Bachstraße dreierlei Kässpätzle. Alle Speisen werden auf Porzellantellern und mit festem Besteck serviert. Dazu braucht es aber einen Starkstromanschluss, Frisch- und Abwasser, um die Spülmaschine zu betreiben. Die Stadt unterstützt die Standbetreiber dabei mit einem Spülmobil auf dem Marienplatz. „Viele Kunden, gerade in der Mittagspause, hätten ihre Spätzle aber gerne To-go“, erzählt Ogger, „was ich dann aber nicht verstehe: Viele essen dann trotzdem vor unserer Hütte und produzieren unnötig Müll. Man muss schon sagen, dass wir in der Imbissbranche für jede Menge Müll sorgen.“ Deshalb arbeitet Ogger auch mit Tellern aus Zuckerrohr und mit Besteck aus „Mater-Bi“, einem aus Maisstärke bestehenden Werkstoff. Beide zersetzen sich innerhalb von sechs Wochen ohne Rückstände und belasten die Umwelt deshalb nicht.

Aus Plastik sind die Teller an den beiden Ständen von Markus Grüninger. Der Metzgermeister verstößt aber nicht gegen die Vorschriften, sein Plastikgeschirr ist wiederverwendbar, wird mit Pfand ausgegeben und danach gespült. „Ich bin mir aber nicht wirklich sicher, ob die Rechnung am Ende aufgeht. Beim Spülen muss ja auch ständig das Wasser ausgetauscht und das Spülmittel nachgefüllt werden. Was belastet die Umwelt nun mehr?“ fragt er sich. Rund um seine Stände hat er fünf Mülleimer aufgestellt, die er eigenverantwortlich leert. „Das machen aber nicht alle: Es gibt auch Hüttenbetreiber, die ihren ganzen Abfall, ja sogar Kartons und leere Ketchupeimer einfach zu den öffentlichen Mülleimern stellen – das gehört sich nicht.“

Lob an die Stadt

Alles in allem sei der Christkindlesmarkt aber deutlich sauberer als in den vergangenen Jahren. Und dabei spiele der Einsatz der Stadt eine entscheidende Rolle, ist sich Markus Grüninger sicher: „Jede Nacht werden die Mülleimer geleert, der ganze Platz wird gekehrt. Großes Lob!“