Männervokalensemble gestaltet ein Benefizkonzert

In der Halle des Heilig-Geist-Spitals in Ravensburg findet am Sonntag, 16. Dezember, um 16 Uhr ein Benefizkonzert statt. Unter dem Titel „Es wird ein Stern aufgehen“ singt das Männervokalensemble Quantum Caritatum aus Ravensburg Advents- und Weihnachtslieder, die alle aus Oberschwaben und benachbarten Regionen stammen, sowie Gedichte von Franz Wohlfahrt aus Ostrach.

Anstelle eines Eintritts werden Spenden für die SZ-Weihnachtspendenaktion „Helfen bringt Freude“ gesammelt. Ziel des fast 20 Sänger umfassenden Chores ist es laut Mitteilung, mit seinem Singen in unterschiedlicher Form karitativ zu wirken. So würden unter anderem die bei Auftritten gesammelten Spenden immer an karitative Vereine weitergeleitet.