Männer verprügeln Lieferanten

Als er einem Kunden Ware liefern wollte, ist ein 59-jähriger Lieferant am Dienstag in der Ravensburger Eisenbahnstraße von zwei Männern geschlagen worden. Er wurde leicht verletzt.

Gegen 9.25 Uhr wollte der Mann über einen Hintereingang die Ware an seinen Auftraggeber liefern, heißt es in einem Bericht der Polizei. Dort standen mehrere Personen und versperrten ihm den Weg. Er bat die Gruppe, Platz zu machen, was sofort mit einer beleidigenden Äußerung quittiert wurde. In der Folge griffen zwei Mitglieder der Gruppe den Lieferanten an. Während ihn ein 28-jähriger Mann von hinten festhielt, schlug ihm dessen 19-jähriger Begleiter mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer fiel zu Boden und stieß mit dem Kopf gegen die Wand. Am Boden liegend wurde er von dem 19-Jährigen mit weiteren Schlägen traktiert, bevor ihn eine unbekannte Person wegzog. Der 59-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Im Nachhinein habe sich der junge Mann für seine Tat noch entschuldigt. Trotzdem ermittelt das Polizeirevier Ravensburg wegen Körperverletzung gegen die beiden Männer.