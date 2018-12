Männer treten 19-Jährigen gegen den Kopf

Drei Männer haben einem 19-Jährigen am Samstag gegen 1.30 Uhr in der Ravensburger Marktstraße mit den Füßen gegen den Kopf getreten. Wie die Polizei berichtet, gerieten die Beteiligten in Streit, in dessen Verlauf es zu einem Gerangel kam. Als der 19-Jährige am Boden lag, sollen die drei unbekannten Männer ihn mit den Füßen gegen den Kopf getreten haben und danach in Richtung Burgstraße geflohen sein. Das Opfer beschreibt die Täter wie folgt: drei südländisch aussehende Männer, dunkel bekleidet mit Kapuzenpullovern. Zwei sollen eine etwas breitere Statur gehabt haben, einer sei groß und schmächtig gewesen. Durch die Fußtritte wurde der 19-Jährige derart verletzt, dass er Schmerzen im Kieferbereich erlitt und kaum sprechen konnte. Mit dem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 zu informieren.