Männer sind „aktive Nichtstuer“

Mario Barth, der bekannteste Paartherapeut der Republik, hat das Publikum in der ausverkaufte Oberschwabenhalle in Ravensburg Tränen lachen lassen. Und man muss dem Berliner eines lassen: Auch sein sechstes Bühnenprogramm „Männer sind faul, sagen die Frauen“ schafft Barth, auf sympathische und schrecklich ehrliche Art und Weise mit Klischees zu füllen.

Eigentlich hätte der Name des Programms nach „Männer sind faul“ schon zu Ende sein können. Zustimmendes Grölen bei den anwesenden Damen, doch Barth musste einschreiten. „Wir Männer sind nicht faul. Wir sind aktive Nichtstuer – das könnt ihr Frauen gar nicht“, sagte der 45-Jährige und lachte selbst über seinen Witz, als hätte er ihn am Samstagabend in Oberschwaben zum ersten Mal gehört. „Männer können sich hinsetzen und fünf Stunden and die Wand gucken. Fliegen kommen, Fliegen gehen. So sind wir“, fügte er als Erklärung an. Dumm nur, wenn die Freundin das „Nix“ auf die Frage, was der Mann denn gerade tut, als Arbeitsbereitschaft überinterpretiere.

Doch nicht nur die Herren der Schöpfung bekamen ihr Fett weg, besonders Mario Barths Freundin musste als lebendes Beispiel für die Besonderheiten des „schwachen Geschlechts“ herhalten. „Meine Freundin ist es nie gewesen“, sagte er und holte weit aus: „Sie, neues Auto, Totalschaden. Aber sie ist es wirklich nicht gewesen“, erklärte Barth und konnte sich das Lachen nicht verkneifen. „Meine Freundin hatte links vor rechts. Irgendwo in Berlin muss es wohl eine solche Kreuzung geben.“ Unzählige Paare haben sich an diesem Abend immer wieder lachend angeschaut und zustimmend, ja geradezu entlarvend, genickt.

So auch zum Thema Badezimmer: „Für Frauen ist so ein Bad ein völlig anderer Ort. Wir Männer gehen rein, putzen Zähne und gehen wieder raus. Frauen wohnen da ja fast.“ Und wenn sie dort sind, würden sie sich cremen; mit einer extra Creme für jedes einzelne Körperteil. „Wenn sie sich dann doch nicht cremen, dann zupfen sie. Unglaublich, sie scheinen keine Schmerzen zu spüren“, zeigt sich Barth beeindruckt. Wehe nun dem (Mann), dem eine Augenbraue nach dem Schlafen abstehe. Da würden bei den Damen die Augen leuchten, denn es gebe schließlich was zum Zupfen. So viel sei verraten: Es hat wohl ziemlich wehgetan. „Bei Männern sind die Augenbrauen ja auch aus Stahlseilen und die Haarwurzel ist am Rücken befestigt“, übertrieb er nur minimal und schien sichtlich beeindruckt, wie schmerzfrei Frauen in Sachen Körperpflege seien.

Man kann den Humor von Mario Barth für simpel oder primitiv halten, man muss sich den Berliner Komiker auch nicht anschauen. Es tut aber ab und an gut, ein wenig Selbstironie zuzulassen. Schon seit März ist Barth mit seinem Bühnenprogramm auf Tour mit mehr als 60 Stationen. In Ravensburg war die Show schon Wochen zuvor ausverkauft.