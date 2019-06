Männer schlagen mit Flaschen auf Opfer ein

Eine heftige Schlägerei hat es am Samstag in den frühen Morgenstunden am Ravensburger Bahnhof gegeben. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Zunächst waren ein 30 Jahre alter Mann und zwei bislang unbekannte Täter in einer Diskothek „Am Alten Gaswerk“, laut Polizei wegen einer Nichtigkeit, aneinander geraten. Allerdings ging die Security dazwischen, so dass der Streit vorerst geschlichtet werden konnte.

Gegen 4 Uhr traf der 30-Jährige dann in Begleitung eines weiteren Mannes am Busbahnhof wieder auf die beiden Tatverdächtigen. Es kam erneut zu einem Streit, welcher in einer Schlägerei endete. Die beiden Täter schlugen mit einer Wodkaflasche und einer Bierflasche auf den Kopf des Geschädigten ein. Anschließend traten sie noch mehrfach mit den Füßen auf den am Boden liegenden Mann ein. Nachdem das Opfer laut zu schreien begann, ließen die Schläger vom ihm ab und flüchteten in Richtung Innenstadt.

Der Geschädigte erlitt durch den Angriff mehrere Prellungen und kleinere Schnittverletzungen am Kopf und wurde mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen haben bislang keinen Erfolg gebracht. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen sind aufgenommen. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zu den beiden Angreifern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/803-0 zu melden.