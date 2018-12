Männer prügeln sich in Lokal

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 28-jährigen Mann, der in der Nacht auf Freitag in einem Lokal in der Ravensburger Südstadt einen 27-jährigen Gast durch Schläge an den Kopf verletzt haben soll. Nach dem Stand der Ermittlungen war es zwischen den Männern zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf der 27-Jährige wüste Beleidigungen ausgesprochen haben soll, was der 28-Jährige nicht auf sich sitzen lassen wollte und seinen Kontrahenten mit Faustschlägen traktierte. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.