Männer mit Marihuana erwischt

Als Polizeibeamte am Freitag gegen 16.30 Uhr in einer Unterkunft in der Ravensburger Florianstraße eine Vorladung persönlich zustellen wollten, rochen sie an einer Zimmertür Marihuana. Im Zimmer trafen sie auf den 32-jährigen Bewohner, der gerade zusammen mit einem 28-jährigen Besucher Marihuana in einzelne Konsumeinheiten verarbeitete, heißt es im Bericht. Die Betäubungsmittel und die benutzten Gerätschaften wurden sichergestellt. Gegen die beiden Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.