Mädchen unter Motorroller begraben

Mit einem Motorroller sind am Dienstag gegen 21 Uhr in der Gänshaldestraße in Ravensburg eine 17-Jährige und ihre 16-jährige Mitfahrerin von der Straße abgekommen. Wie die Polizei berichtet, rutschten sie wegen der Straßenverhältnisse in einem Gefälle trotz geringer Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn. Der Roller fiel auf die Mädchen, die diesen nicht anheben und sich darunter befreien konnten. Durch das Betätigen der Hupe machten sie einen vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer auf sich aufmerksam, der sie aus der misslichen Lage befreite. Mit dem Rettungswagen wurden die Freundinnen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.