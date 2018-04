Lustvoller Streifzug durch die Jahrhunderte

In Berlin in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel hätten sie schon gespielt. In Oberschwaben sind die Ravensburger Kammersolisten längst eine feste musikalische Größe. Am Sonntagabend haben sie im Konzerthaus ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Mit einem Programm von Vivaldi bis Johann Strauß in wechselnden Besetzungen und Solisten, wie es für sie charakteristisch ist.

Man könnte glauben, die Kammersolisten scheuen sich vor nichts. Vor Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Frederic Chopin oder Peter Tschaikowsky schon gar nicht, aber auch nicht vor Zigeunerweisen von Pablo de Sarasate oder Astor Piazzollas Tango Nuevo. „Sie wirken ebenso musikpädagogisch wie konzertant“, würdigte Erster Bürgermeister Simon Blümcke das Ensemble. Eine weitere Nuance ihres Schaffens sei der Umgang mit der Geschichte von Sinti und Roma.

Zu einem musikalischen Streifzug, der quer durch die Jahrhunderte die jeweiligen Stilrichtungen beleuchtete, hoben sie mit Vivaldis „Frühling“ aus den „Vier Jahreszeiten“ an. Passend zu den sommerlichen Temperaturen erklang mit Solist Alexej Barchevitch ein fragiles und kristallines Violinspiel, gegen das sich Celli und Bass dunkel vibrierend absetzten.

In Mozarts grazilem Klarinettenquintett A-Dur KV 581 erklang mit Solist Jozsef Balogh ein Werk voller Wärme und Frohgestimmtheit. Atmosphärisch vermittelte das Quintett seinen Zuhörern das Vergnügen am geselligen Zusammensein bei einstigen hausmusikalischen Soireen. Wie sich anschließend in Chopins Polonaise Brillante C-Dur op. 3 für Klavier und Cello zwei so ungleiche Instrumente begegnen können, brachten Yuliya Peters und Claudia Schwarze auf den Siedepunkt. Einen wunderbar großen und geräumigen sinfonischen Klang entfachten sie im ersten Satz von Peter Tschaikowskis Serenade D-Dur op. 48. Untergründig Lauerndes traf auf viel Frische und Schlagkraft, inszeniert von einem sehr harmonischen, in sich geschlossenem Klangkörper. Das bewies auch Felix Mendelssohn-Bartholdys erster stürmisch drangvoller Satz aus dem Klaviertrio Nr. 1 d-moll op. 49 mit Cellist Eugen Mantu.

Das es diesem besonderen Abend nicht an ausgelassenem Humor mangelte, machte eingangs das Andantino aus Franz Schuberts Forellenquintett A-Dur D 667 deutlich. „Meine Damen und Herren, wir haben noch eine Brille vergessen!“, kam von Alexej Barchevitch, während Claudia Schwarze nach draußen eilte.

Danach konnte es losgehen mit einem lustvollen Dialog zwischen Cello und Violine zu lockeren Kaskaden einer munteren und launischen Forelle mit Yuliya Peters am Klavier. Mit Joszef Baloghs Hungarian Klezmer – Gipsy Rondo, der hierin auch gleich den Solo-Klarinettenpart übernahm, wechselten die Ravensburger Kammersolisten hinüber zu Klezmer, Tango und Walzer. Sich für Piazzollas Fuga y Misterioso das Ensemble Muytango einfindet und einen Vorgeschmack gibt auf die anschließende Einladung zum Tanz im kleinen Saal des Konzerthauses.