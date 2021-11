„Lumina 3 Tesla“ erhöht die diagnostische Genauigkeit

Die Magnetresonanztomographie (MRT) – auch als Kernspintomographie oder MRI bezeichnet – ist ein diagnostisches Verfahren zur Erzeugung von Schnittbildern des menschlichen Körpers. Im Unterschied zur Computertomographie (CT) erfolgt dies ohne Einsatz von Röntgenstrahlung in einem Magneten mit hoher Feldstärke. Es werden Radiowellen erzeugt und durch den Körper, der im Magneten liegt, geschickt. Diese elektromagnetischen Wellen führen zur Ausrichtung bestimmter Atomkerne (Wasserstoffkerne) im Magnetfeld. Bei der Rückkehr der Kerne in den Normalzustand senden diese ein Signal aus, das eingefangen und in Form von Bildern dargestellt wird. Computergesteuert können so unterschiedliche Gewebe, aber auch krankhafte Veränderungen wie Tumoren dargestellt werden. Zur besseren Beurteilung bestimmter Gewebe (z.B. Tumorgewebe, entzündlich verändertes Gewebe) wird manchmal ein metallhaltiges Kontrastmittel (meist ein Gadolinium-Präparat) über eine oberflächliche Vene verabreicht. Die MRT hat einen besonderen Stellenwert in der Beurteilung von Gehirn und Rückenmark sowie von Gelenken, Weichteil-, Leber und Nebennierentumoren sowie Gallengangserkrankungen.

Knapp ein Jahr hat der Beschaffungsprozess für den neuen Magnetresonanztomographen des St. Elisabethen-Klinikums gedauert; jetzt ist das je 2,40 Meter breite und hohe sowie 1,70 Meter tiefe Hightech-Gerät namens „Lumina 3 Tesla“ endlich im Haus – respektive seine Einzelteile. Laut der Oberschwabenklinik wird der MRT bis in zwei Wochen installiert sein und in etwa vier Wochen in Betrieb gehen – in direkter Nachbarschaft des weiterhin existierenden 1,5-Tesla-Scanners.

Das EK hat damit erstmals in seiner Geschichte zwei hochmoderne Magnetresonanztomographen. Etwa 1,5 Millionen Euro kostete der „Lumina“. Für die Oberschwabenklinik bedeutet die Investition in den Hightech-Giganten einen Quantensprung. Radiologie und Neuroradiologie können künftig doppelt so viele Patienten betreuen und profitieren von einer noch präziseren Bildgebung. „Das stärkere Magnetfeld hat natürlich Einfluss auf die Bilderzeugung und -qualität. Wir werden künftig hochauflösender, schneller und qualitativ hochwertiger untersuchen können, und das erhöht wiederum die diagnostische Genauigkeit“, sagt Professor Martin Heuschmid, Chefarzt für Radiologie am EK.

Kleinste Strukturen aus allen Bereichen des Körpers lassen sich mit dem 3-Tesla-MRT schnell und mit höchster Auflösung darstellen. Dr. Alfons Bernhard, Chefarzt der Klinik für Neuroradiologie am EK, betont den großen diagnostischen Nutzen bei Erkrankungen von Gehirn und Rückenmark – Gefäßerkrankungen, Ursachen einer Epilepsie, entzündliche Erkrankungen des Nervensystems, Tumoren, Mikrometastasen und viele weitere Erkrankungen können mit dem 3-Tesla-MRT besser erkannt werden. Die Möglichkeiten der modernen Neurodiagnostik werden insgesamt erheblich erweitert. Auch Kinder profitieren von den leistungsfähigen Scannern am EK. Gerade für die ganz Kleinen, denen das Stillhalten besonders schwerfällt, sind die verkürzten Untersuchungszeiten eine echte Erleichterung.

„Außerdem werden wir künftig bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion zunehmend kontrastmittelfreie Angiographie-Techniken zur Gefäßdarstellung einsetzen können“, sagt Heuschmid. Spannend für die Patienten sei auch, dass sie durch visuelle Darstellungen und Projektionen an der Wand Ablenkung von den Klopfgeräuschen und der kühlen, nüchternen Umgebung im Diagnoseraum gewinnen. Wer etwa mit seinem Oberkörper draußen liegt, während sein Bein gescannt wird, kann zum Beispiel einen Strand mit Meeresrauschen genießen oder einen illuminierten Wolkenhimmel. Nervosität oder Bewegungen des Patienten werden so reduziert, wobei die modernen MRT-Techniken die Bewegungen des Zwerchfells prinzipiell weitestgehend herausrechnen.