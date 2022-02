Lukas Sadowski verdient sich den Förderpreis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits zum 23. Mal wurde nun der mit 3000 Euro dotierte Förderpreis der Kreissparkasse Ravensburg an den besten Absolventen BLW-Bank der DHBW Ravensburg verliehen. Der diesjährige Preisträger heißt Lukas Sadowski, er hat für seine Bachelorarbeit die Note 1,3 bekommen, sein Partnerunternehmen im dualen Studium war die Bayerische Landesbank.

Sadowski hat sich in seiner Bachelorarbeit mit dem Thema „Analyse der Auswirkungen eines Einsatzes von permanenten Put-Optionen im Portfolio als Strategie zur langfristigen Absicherung extremer Risiken“ befasst. Heinz Pumpmeier, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ravensburg, verlieh den Preis nun online. Prof. Dr.-Ing. Herbert Dreher bedankte sich bei der Kreissparkasse Ravensburg für ihre langjährige Verbundenheit und enge Zusammenarbeit mit der DHBW Ravensburg. Die Kreissparkasse hat das Preisgeld in diesem Jahr von 2000 auf 3000 Euro erhöht.

Mit rund 20 Studienplätzen an der DHBW Ravensburg ist die Bayerische Landesbank, Sadowskis Partnerunternehmen, ein gewichtiger Partner. Bereits zum sechsten Mal ging der Förderpreis dabei an einen Absolventen der BayernLB. Lukas Sadowski arbeitet nach seinem Studium an der DHBW Ravensburg weiter bei der BayernLB, im Bereich Treasury Products Sales. Die Abteilung ist Ansprechpartner in allen Belangen des Zins-, Währungs- und Liquiditätsmanagements.

Einige weitere Absolvent*innen hatten das Topergebnis nur ganz knapp verpasst. Auch sie wurden bei der Online-Preisverleihung für ihre hervorragenden Studienabschlüsse geehrt: Bettina Panzer (VR Bank Ravensburg-Weingarten), Marc Rimpl, Julian Seidel (beide KSK Ravensburg) und Laura Waizenegger (Volksbank Allgäu-Oberschwaben). Marc Rimpl und Laura Waizenegger hatten zuvor bereits für ihre sehr guten Bachelorarbeiten den Bundesbank-Preis gewonnen. Dr. Patricia Staab, Präsidentin der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in Baden-Württemberg, war bei der Online-Veranstaltung ebenso dabei und überreichte „virtuell“ die Urkunde.