Luftreinhaltung: In Ravensburg wird sich einiges ändern

Die Luft in Ravensburg muss besser werden. Der Gehalt von Stickstoffdioxid ist zu hoch. Deshalb tritt im nächsten Jahr ein Luftreinhalteplan in Kraft. So weit, so gut. Doch was genau kommt auf die Stadt zu? Und wie ist jeder Einzelne davon betroffen? Darüber haben Vertreter der Stadt Ravensburg und des Regierungspräsidiums Tübingen bei einer Infoveranstaltung am Mittwochabend im Ravensburger Schwörsaal mit rund 50 interessierten Bürgern diskutiert.

Gleich zu Beginn betonte Ravensburgs Baubürgermeister Dirk Bastin, dass der Luftreinhalteplan „kein Mittel zum Selbstzweck“ ist. „Es geht um die Gesundheit der Menschen, um eine Verbesserung der Lebensqualität“, sagte er. Dabei seien alle Bürger gefragt. „Das können wir nur gemeinsam leisten“, meinte Bastin. Ihm zufolge braucht es dafür ganz klar eine Veränderung der Verhaltensmuster, beispielsweise ein Umstieg vom Auto auf das Rad oder den Bus.

Die derzeit viel diskutierten Fahrverbote will die Stadt Ravensburg vermeiden. „Wir wollen niemanden gängeln, ihm etwas wegnehmen oder verbieten“, so der Baubürgermeister. Auch Dietmar Enkel, Leiter der Abteilung Umwelt am Regierungspräsidium Tübingen, erklärte, dass Fahrverbote nicht beabsichtigt sind. Im Gegenteil. „Wir wollen den Verkehr in Ravensburg nicht drosseln“, sagte Enkel. Dennoch müsse dieser Aspekt – im Hinblick auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig – immer mitgedacht werden.

64 Vorschläge der Bürger sind umsetzbar

Was die Bürgerschaft selbst für sinnvoll hält, konnte sie im vergangenen Jahr kundtun. Sie war aufgerufen, Vorschläge für den Luftreinhalteplan einzureichen. Mehr als 100 Vorschläge der Bürger sind eingegangen. Sie sind vom Regierungspräsidium gesichtet, gebündelt und hinsichtlich ihrer Wirkung sowie ihrer zeitlichen Machbarkeit bewertet worden. Das Ergebnis: Theoretisch können 64 Maßnahmen zeitnah – also bis 2020 – umgesetzt werden. Die wirkungsvollste der Maßnahmen: Fahrverbote.

Zu vier Themenkomplexen hatte das Regierungspräsidium die Vorschläge bei der Veranstaltung am Mittwoch zusammengefasst: Umweltverbund (öffentlicher Nahverkehr sowie Rad- und Fußverkehr), emissionsarme Antriebe, Straßenverkehr und weitere, nicht auf den Verkehr bezogene Maßnahmen (wie Straßenbau und Stadtplanung). An entsprechenden Thementischen konnten die Bürger mit den Experten diskutieren.

Bei den Gesprächen war eine gewisse Resignation herauszuhören. Die Meinung vieler: Solange der Individualverkehr stetig zunimmt, wird sich nichts ändern. Dennoch war es der Moderatorin des Abends, Sandra Bergmann vom Regierungspräsidium Tübingen, ein Anliegen, dass auch kleine Schritte zu etwas führen können und nicht nur die großen Projekte – wie Molldietetunnel, Elektrifizierung der Südbahn oder Ausbau der B 30.

Die anwesenden Bürger brachten bei den Debatten ihre Ideen für eine höhere Luftqualität in Ravensburg ein. Ein Teil ihrer Anregungen lauteten: den Radverkehr – inklusive überdachter Stellplätze – fördern, Temporeduzierungen im gesamten Stadtgebiet einführen, mehr Kreisverkehre für einen flüssigen Verkehr schaffen, Mitfahrgemeinschaften bilden, Elterntaxis reduzieren, durch Parkgebühren und Blitzereinnahmen einen kostenlosen Nahverkehr fördern und Stellplätze zugunsten von Rad- und Fußverkehr verringern.

Die Ideen nimmt das Regierungspräsidium nun mit, wenn es um die Ausarbeitung des Luftreinhalteplans geht. Der soll in enger Zusammenarbeit mit der Stadt erstellt werden und Ende des Jahres fertig sein. Dietmar Enkel, Abteilungsleiter Umwelt, formulierte das abschließend so: „Wir werden wichtige Maßnahmen identifizieren, die Fahrverbote verhindern können und die Luft trotzdem verbessern.“