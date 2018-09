Luftballons für die Demokratie

Mit jungen Leuten ins Gespräch über ihr Demokratieverständnis kommen, wollten die Vertreter der jungen Parteien (Jusos, grüne Jugend, junge Union und die Julis) am vergangenen Wochenende zum Internationalen Tag der Demokratie.

Dafür haben sie sich zusammen mit dem Demokratiezentrum Oberschwaben und der Koordinierungsstelle für „Demokratie leben“ einer bundesweiten Aktion im Namen der Demokratie angeschlossen. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, kamen viele interessierte Bürger an den Stand am Ravensburger Holzmarkt. Höhepunkt der Aktion war, als 100 Luftballons mit einer angehängten Postkarte samt Slogan für Demokratie in den Himmel aufstiegen.