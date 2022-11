Lüül & Band bringen Berliner Chuzpe in die Zehnscheuer

Lüül & Band stehen am Freitag, 11. November, ab 20 Uhr in der Zehnscheuer auf der Bühne. Dann werden die Songs von Lüül das Publikum durch eigenwilligen Charme und authentische Berliner Chuzpe begeistern, heißt es in einer Vorschau des Veranstalters.

Lüül (bürgerlich Lutz Graf-Ulbrich) hat bereits 50 Jahre Musikgeschäft auf dem Buckel: Sein Weg führte über die Krautrockbands Agitation Free und Ash Ra Tempel über Nico, Neue Deutsche Welle und die 17 Hippies in die Gegenwart. Beziehungskisten, Zeitkritisches und Alltägliches fasst Lüül in Worte und setzt sie mit ausdrucksstarker Stimme in Szene. Das hat einen guten Schuss Nachdenklichkeit und Melancholie, ist meist lässig, lädt oft aber auch zum Tanzen ein. Im Mittelpunkt seines Auftritts in Ravensburg steht das Album „Der stille Tanz“.