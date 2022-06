Ludothek spendet Kindern aus der Ukraine Spielsachen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kinder wollen und sollen unbeschwert spielen können! Vor allem in dieser Jahreszeit auch draußen. Dies wollen die MitarbeiterInnen der Ludothek Ravensburg auch den Kindern in der Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge im ehemaligen Krankenhaus 14 Nothelfer ermöglichen. Deshalb hat das Team der Ludothek eine große Box mit allerlei Spielgeräten für draußen zusammengestellt und mit weiteren Artikeln entsprechend ergänzt. Nun gab es bei der Übergabe leuchtende Kinderaugen und der Inhalt wurde von den Kindern gleich auf Tauglichkeit geprüft. Egal ob Federball, Hüpfseile oder Riesen-Mikado sowie Bälle und anderes mehr – alles wurde unter Anleitung der Betreuerinnen Christina Neubauer (im Bild ganz links) und Anja Staib (r.) von der Caritas Bodensee-Oberschwaben ausgiebig getestet. Und der Erklärungsbedarf war riesig. „Wir waren doch erstaunt, wie wenig die Kinder die bei uns durchaus gängigen Spielsachen kannten“, sagt Ilona Wagner, die bereits viele Jahre ehrenamtlich bei der Ludothek tätig ist.

Übrigens gibt es ähnlich gefüllte Spieleboxen für alle Menschen in der Ludothek zum Ausleihen. Egal ob gerade ein Geburtstag, eine Hochzeit oder ein anderes Fest ansteht – mit solchen Spielekisten sind große und kleine Spielefreunde immer auf der richtigen Seite! Selbstverständlich werden Sie umfänglich beraten. Die Spiele können zum gewünschten Termin reserviert werden. Die Ludothek befindet sich im Haus der Caritas in der Seestraße 44 in Ravensburg (Eingang über Römerstraße) und hat am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr, am Freitag von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Einfach vorbeikommen und in einer großen Auswahl stöbern! Weitere Infos finden Sie unter www.ludothek-ravensburg.de.