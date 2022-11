Lucha weiht neue Pflegeeinrichtung in Oberhofen ein

Sozialminister Manne Lucha hat am Donnerstagmorgen in Oberhofen die Grundsteinlegung der Stiftung Bruderhaus Ravensburg begleitet. Dabei unterstrich er die hohe Bedeutung des Projektes für die Region, aber auch für das Land. Mit einem Förderbetrag von 800.000 Euro beteiligt sich das Land an diesem Pflegeprojekt. Auch der Landkreis Ravensburg fördert die neue Einrichtung mit weiteren 400.000 Euro. In einem Anbau an das bestehende Pflegeheim entstehen eine Tagespflege mit 20 Plätzen sowie betreute Seniorenwohnungen. Von besonderer Bedeutung sind jedoch die acht Pflegeplätze als Übergangspflege vom Krankenhaus in die eigene Häuslichkeit. In Oberhofen finden solche Patienten künftig die nötige Erholung, pflegerische Betreuung aber auch rehabilitative Behandlung sowie Mitarbeiter, welche den Übergang nach Hause und die entsprechenden Zusatzhilfen regeln.