An diese württembergische Meisterschaft im Bud-Spencer-Bad in Schwäbisch Gmünd wird sich Luca Vogt vom 1. SC Ravensburg noch länger erinnern. Gleich sechs Goldmedaillen brachte Vogt mit nach Hause. Zehn Schwimmer der Jahrgänge 2007 und älter vom SC Ravensburg hatten sich qualifiziert. Bei kühlem und nicht immer trockenem Wetter wurden von allen Teilnehmern nur wenige Bestzeiten geschwommen, aber dennoch gab es für die Ravensburger Schwimmer viele Erfolge.

Fabian Schneider gewann mit knapp einer Sekunde Vorsprung das Finale über 50 Meter Freistil und verteidigte damit seinen Titel vom Vorjahr in einer Zeit von 23,67 Sekunden. Über 50 Meter Schmetterling war Schneider in den Vorläufen wieder der Schnellste mit einer Zeit von 25,44 Sekunden. Im Finale wurde er Zweiter in 26,15 Sekunden hinter dem Waiblinger Jörn Frerichs, der schon nach 25,99 Sekunden anschlug. Zu viel Kraft hatte Schneider das nur fünf Minuten zuvor stattfindende Finale über 100 Meter Freistil gekostet, in dem er knapp einen Podestplatz verpasste.

Zweimal Zweiter, einmal Dritter

Erfolgreichster Teilnehmer des 1. SC war an diesem Wochenende Luca Vogt (Jahrgang 2001). Bei den Junioren siegte er über 200 Meter Schmetterling und 50 Meter Schmetterling sowie über 50, 100 und 200 Meter Rücken. Das war aber noch nicht alles: Zweiter wurde Vogt über 100 Meter Schmetterling. Auch in der offenen Klasse holte er sich den Sieg über 200 Meter Schmetterling und gewann Silber über 200 Meter Rücken. Im offenen Finale über 100 Meter Schmetterling wurde der Ravensburger in 58,78 Sekunden Dritter, über 50 Meter Schmetterling und 50 Meter Rücken verpasste er knapp einen Podestplatz.

David Michel (2006) siegte in seinem Jahrgang über 50 Meter Schmetterling in 29,65 Sekunden, Zweiter wurde er über 50 Meter Freistil in 27,52 Sekunden und auch über 50 Meter Rücken gewann er Silber. Anika Brinkmann (2002) holte bei jedem ihrer sechs Starts eine Medaille. Silber gewann sie über 50 Meter und 200 Meter Rücken sowie über 200 Meter Freistil und 50 Meter Schmetterling, Bronze über 50 Meter und 100 Meter Freistil. Starke Leistungen mit Bestzeiten zeigten Niklas Felder (2006, Vierter 50 Meter Freistil) und Maximilian Kubalek (2005, Vierter 50 Meter Schmetterling).