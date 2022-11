Luca Vogt siegt dreimal in Schwäbisch Gmünd

Beim Mugele-Cup in Schwäbisch Gmünd (264 Teilnehmer) ist der 1. Schwimmclub Ravensburg mit zehn Teilnehmern am Start gewesen. Luca Vogt unterbot dort mehrfach seine Bestzeiten, auch seine Vereinskollegen waren in starker Form.

Luca Vogt siegte mit persönlichen Bestzeiten über 50 Meter Freistil in 23,79 Sekunden und über 100 Meter Schmetterling in 56,23 Sekunden. Auch über 50 Meter Rücken war er der Schnellste, über 50 Meter Schmetterling gewann Vogt in 25,11 Sekunden Silber, nachdem er im Vorlauf in 25,06 Sekunden seine Bestmarke deutlich unterboten hatte.

Auch Nina Sachs (2005) erzielte laut Mitteilung Bestzeiten, sie wurde Zweite über 50 Meter Rücken in 32,01 Sekunden und gewann Bronze über 100 Meter Schmetterling in 1:08,94 Minuten. Maximilian Kubalek (Jahrgang 2005) schwamm über 100 Meter Freistil persönliche Bestzeit, er wurde in seiner Altersklasse Dritter in 55,39 Sekunden. David Michel (2006) steigerte sich über 50 Meter Schmetterling (27,92 Sekunden), 100 Meter Schmetterling (1:05,26 Minuten) und 50 Meter Freistil (25,52 Sekunden). Mihail Stefano Kalaydzhiev (2006) überzeugte über alle drei Bruststrecken mit neuen Bestmarken. Florian Becker verbesserte sich über 50 Meter Brust auf 32,01 Sekunden. Neue Bestzeiten und Medaillen gab es zudem bei David Utte (2008), Layla Schraff (2009), Lena Wentz (2006) und Lilly Dierheimer (2007).