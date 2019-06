Luca Vogt schafft es ins DM-Finale

Bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen im Europasportpark in Berlin, hat der Ravensburg Luca Vogt bei seinem letzten Start über 50 Meter Rücken im Jahrgang 2001 das Finale erreicht. Dort erreichte er Platz acht.

Drei Schwimmer vom SC Ravensburg hatten sich dieses Jahr für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften qualifiziert: Luca Vogt (2001) als Ravensburger „Vielstarter“ über fünf Strecken, David Wieland (2001) startete dreimal und für David Michel (2006) waren es die ersten Deutschen Meisterschaften, er hatte sich über eine Strecke qualifiziert.

Die Ravensburger Mannschaft startete gut in den Wettkampf. Vogt unterbot gleich am ersten Tag über 200 Meter Schmetterling seine Bestzeit um fast zwei Sekunden, schnell war er seine Lieblingsstrecken auf den ersten fünfzig Metern angegangen, gut hat er sich auf den folgenden drei Bahnen durchgekämpft. Belohnt wurde dies mit einer Zeit von 2:10,47 Minuten und Rang 11 gleich zu Beginn der Meisterschaften. Über 50 Meter Schmetterling am nächsten Tag war David Wieland bei seiner Paradestrecke vorne, mit einem neuen persönlichen Rekord von 26,37 Sekunden schwamm er auf Platz 15. Vogt verbesserte sich auf dieser Strecke ebenfalls, er war zwei Zehntel langsamer als sein Mannschaftskamerad und belegte am Ende Platz 20. Über die 200 Meter Rücken bewies Vogt dann auch schon seine gute Form in dieser Lage, mit einer Zeit von 2:14,89 Minuten schlug er erneut als Elfter in seinem Jahrgang an.

Um mehr als eine Sekunde verbessert

Der letzte Tag in Berlin sollte für Luca Vogt und die Ravensburger dann der erfolgreichste werden. Über 100 Meter Schmetterling flog Vogt fast übers Wasser, mit einer Zeit von 57,71 Sekunden verbesserte er sich um mehr als eine Sekunde, wurde Neunter und verpasste knapp das Finale. Wieland unterbot im selben Vorlauf ein paar Bahnen weiter ebenfalls seine Bestzeit und belegte in 58,60 Sekunden am Ende Rang 17. Der letzte Start der Ravensburger zum Ende der DJM war dann auch der letzte Start von Luca Vogt bei Deutschen Jahrgangsmeisterschaften überhaupt, im nächsten Jahr geht es für ihn und Wieland zu den Junioren. Vogt hatte sich erst recht spät für die 50 Meter Rücken überhaupt qualifiziert mit einer Zeit von 28,51 Sekunden. Zum Abschluss einer schon erfolgreichen Woche gelang ihm dann ein ganz starkes Rennen über die kurze Rückenstrecke, mit einer Zeit von 28,09 Sekunden wurde er in den Vorläufen Achter und war somit für den Endlauf qualifiziert. Im Finale ging er auf Bahn acht an den Start, schlug nach 28,19 Sekunden an und wurde Achter in seinem Jahrgang. David Michel belegte bei seiner ersten nationalen Meisterschaft gleich Platz 15 über 50 Meter Freistil in 27,55 Sekunden.