Luca Vogt holt sich den Sieg in Sindelfingen

Bei den 26. International Sindelfinger Swimming Championships (ISSC) hat Luca Vogt vom 1. SC Ravensburg das offene Finale über 100 Meter Schmetterling gewonnen. In zwei weiteren Endläufen wurde er Dritter. Nach einer Corona-Pause von zwei Jahren freuten sich die Ravensburger Schwimmer wieder auf den Traditionswettkampf mit internationalem Starterfeld. Mehr als 500 Starter waren laut Mitteilung am Start. Vom SCR reisten 21 Schwimmerinnen und Schwimmer nach Sindelfingen.

Nach einer schwierigen Zeit mit wenigen Wettkämpfen freuten sich die Trainer Magnus Tulburean und André Franke über viele Bestzeiten ihrer Schützlinge. Aber es zeigte sich, dass es über die längeren Strecken an Kondition fehlt. Die Qualifikationszeiten für die süddeutschen Meisterschaften wurden oft verfehlt.

Luca Vogt (Jahrgang 2001) durfte als württembergischer Kaderathlet auch im Lockdown trainieren. Er war also in Form – und zeigte das in Sindelfingen. Im Finale über 50 Meter Schmetterling schlug er als Drittschnellster mit einer Bestzeit von 26,08 Sekunden an. Auch im Finale über 50 Meter Rücken wurde Vogt Dritter. Über beide Strecken qualifizierte er sich für die süddeutschen Meisterschaften, wie auch über 50 Meter Freistil mit Bestzeit von 25,07 Sekunden. Vogt siegte in Sindelfingen zudem über 200 Meter Schmetterling. Über 100 Meter Schmetterling feierte er seinen größten Erfolg bei diesem Wettkampf. Mit einer Bestzeit von 57,67 Sekunden kam er als Schnellster der Vorläufe in den Endlauf. Im Finale siegte er klar in 57,94 Sekunden.

Nina Sachs (2005) unterbot ihre Bestmarken bei jedem Start deutlich, sie gewann in 30,99 Sekunden eine Bronzemedaille über 50 Meter Schmetterling in der A-Jugend (2005/06) und erreichte das Jugendfinale, in dem sie Siebte wurde. Über 50 Meter Freistil qualifizierte sich Sachs als Vierte ebenfalls für das Juniorenfinale, auch hier schlug sie als Siebte an. Über 100 Meter Schmetterling wurde sie ebenfalls Vierte, verzichtete allerdings auf einen Start im Finale. Maximilian Kubalek (2005) qualifizierte sich über 50 Meter Schmetterling und 50 Meter Freistil für die Juniorenfinals und wurde dort Siebter und Sechster. Erstmals blieb Kubalek auf der Langbahn über 100 Meter Freistil in 59,00 Sekunden unter einer Minute. Über die 50 Meter Freistil knackte er in 25,89 Sekunden die Norm für die Süddeutschen. Auch David Michel (2006) unterbot die Pflichtzeit.

Layla Schraff (2009) und Thora Küper (2011) gewannen über 50 Meter Rücken jeweils Silber.