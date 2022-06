Luca Vogt holt sich den Rekord in Konstanz

Bei den Internationalen Bodensee Sommermeisterschaften im 50-Meter-Becken in Konstanz hat Luca Vogt vom 1. SC Ravensburg einen IABS-Rekord über 50 Meter Rücken aufgestellt. Vogt dominierte den Wettkampf als bester Schwimmer. Neben ihm waren in Konstanz noch elf weitere Sportlerinnen und Sportler des 1. SCR am Start.

Luca Vogt (Jahrgang 2001) siegte bei jedem seiner fünf Starts deutlich in der offenen Wertung. Über 50 Meter Rücken stellte er in 28,07 Sekunden einen IABS-Rekord auf – der alte lag bei 28,25 Sekunden. Über 100 Meter Freistil siegte Vogt in 54,91 Sekunden, mit dieser Zeit wurde er zum schnellsten Schwimmer gekürt, da er die punktbeste Leistung erzielte.

Maximilian Kubalek (2005) vom 1. SCR war der zweitschnellste Schwimmer über diese Strecke in der offenen Wertung. In 57,97 Sekunden siegte er in seinem Jahrgang und lieferte die drittbeste Punkteleistung bei den Männern ab. Auch Nina Sachs (2005) und Menno Popken (2007) aus Ravensburg siegten in ihren Jahrgängen über 100 Meter Freistil, Layla Schraff (2009) wurde Zweite. Über 50 Meter Freistil gelang Vogt noch eine persönliche Bestzeit von 24,79 Sekunden, er landete in der offenen Wertung wieder vor Kubalek, der in seiner Altersklasse siegte wie auch Nina Sachs. Silber holten jeweils David Michel (2006), Menno Popken (2007) und Layla Schraff (2009), Thora Küper (2011) gewann Bronze.

Über 100 Meter Schmetterling siegte Vogt ebenfalls, in den Jahrgängen 2005, 2006 und 2007 gewannen Maximilian Kubalek, Niklas Felder und Menno Popken sowie Nina Sachs im Jahrgang 2005 weiblich. Auch über die kurze Schmetterlingstrecke siegte Vogt. Kubalek wurde in der offenen Wertung Dritter, Sachs wurde bei den Frauen Zweite, beide gewannen Gold in ihrem Jahrgang, wie auch Popken. Eine starke Leistung zeigte Niklas Felder (2006) über 50 Meter Brust. Weiter gewannen Layla Schraff (2009), Florian Sessler (2007), Thora Küper (2011) und Alexa Krüger (2010) Medaillen über die Rückenstrecken. Die SCR-Trainer freuten sich laut Mitteilung zudem, dass ihre Schützlinge einige Pflichtzeiten für die baden-württembergischen Meisterschaften unterboten.