Luca Vogt dominiert im Ravensburger Becken

Nach drei Jahren coronabedingter Pause ist am vergangenen Wochenende die 41. Auflage des Internationalen Ravensburger Sprintpokals gewesen. Das Ravensburger Hallenbad verwandelte sich wieder in eine Wettkampfstätte, die Teilnehmerzahlen waren laut Mitteilung allerdings etwas niedriger als in den Jahren vor der Corona-Krise. Den Sprintpokal gewann die TG Biberach, die beste männliche Einzelleistung schaffte Luca Vogt vom Gastgeber 1. SC Ravensburg.

Im Fokus standen wie immer die 50-Meter-Strecken

Neu ins Programm aufgenommen wurden nach 40 Jahren die 200-Meter-Strecken. Hinter der TG Biberach um ihren Trainer Dieter Eisele kamen in der Gesamtwertung die Nachwuchsschwimmerinnen und Nachwuchsschwimmer der Stadtwerke München und des TSV Bernhausen. Die beste männliche Einzelleistung der Vorläufe – gezählt wurde nach offiziellen Punktevorgaben des Weltverbands FINA – schaffte der Ravensburger Luca Vogt über 50 Meter Schmetterling in 25,51 Sekunden. Zweiter wurde in dieser Wertung Lukas KIimt aus Friedrichshafen. Bei den Frauen war Marlene Plachetka von der TG Biberach die stärkste Schwimmerin vor Jana Leonie Merz von der SG Delphin Zollernalb.

Im Fokus standen beim Sprintpokal trotz der neuen Rennen wie immer die 50-Meter-Strecken und ihre Finalläufe. Der Höhepunkt der Veranstaltung war das Freistilfinale, das im sogenannten Swim-off-Modus unter den acht besten Schwimmern und Schwimmerinnen der Vorläufe ausgetragen wurde. Nachdem Luca Vogt in den Vorläufen mit 24,21 Sekunden eine persönliche Bestmarke aufgestellt hatte, ging er als Schnellster in die Finals, schlug in jedem der Finalläufe als Erster an und gewann den Endlauf ungefährdet vor Lukas Klimt.

Weitere Podestplätze für Ravensburger Schwimmer

Vogt holte sich zudem den Sieg im Finale über 50 Meter Rücken, Florian Becker vom SCR wurde hier Dritter. Über 50 Meter Schmetterling siegte Vogt erneut vor dem Häfler Klimt, auch hier mit einer neuen Bestmarke von 25,45 Sekunden. Maximilian Kubalek aus Ravensburg wurde Dritter. Die Siege in den Finals über 50 Meter Brust gingen nach Friedrichshafen – der Ravensburger Florian Becker wurde Dritter. Nina Sachs wurde Dritte im Freistilfinale und Zweite im Endlauf über 50 Meter Schmetterling.

29 Ravensburger Schwimmerinnen und Schwimmer gingen an den Start, sie erzielten laut Mitteilung viele Bestzeiten – trotz der erschwerten Trainingsbedingungen in den zurückliegenden Wochen. 93 Medaillen gingen an den SCR. In guter Form zeigten sich Niklas Felder, Marlene Weber, Noah Wieland, Aileen Jehle, Florian Sessler, David Utte, Lilly Dierheimer, Lisa Yolanda Alber und Alexa Krüger. Weitere Medaillen gewannen Laura Stadler, Layla Schraff, David Michel, Menno Popken, Lena Wentz, Emma Heine, Gregor Spinnenhirn, Helena Wölke, Moritz Speh und Mihal Kalaydzhiev, Alexander Rekowski, Anton Küper und André Franke. Franke war im Finale über 50 Meter Brust auf dem Weg zu einer Medaille, verletzte sich dann aber und schied aus.